Begusarai News: सोने की लॉकेट में बने थे हनुमान जी, छीनकर भाग रहा था युवक, फिर चढ़ा भीड़ के हत्थे

Begusarai Mob Lynching: बेगूसराय में एक युवक को सोने की चेन स्नेचिंग भारी पड़ गई. जैसे ही उसने सोने की लॉकेट छीनी, भीड़ ने उसे धर दबोचा और फिर जमकर कुटाई कर दी. पूरा मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के सिंघौल पोखर के पास का है. स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी युवक ने एक व्यक्ति की गले से सोने का हनुमान जी का लॉकेट छीनकर भागने लगा. मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और फिर भीड़ ने लात-घूंसों और डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी. आरोपी युवक लगातार रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उग्र भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी.

ये भी पढ़ें- शर्मनाक! मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा मेला देखकर लौट रही 12 साल की बच्ची से गैंगरेप

भीड़ ने आरोपी युवक के हाथ बांधकर जमकर पीटा, जिससे आरोपी युवक लहूलुहान हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची सिंघौल थाना की पुलिस ने आरोपी युवक को भीड़ से बचाया और अपनी हिरासत में लेकर थाने ले गई. इस घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में सूख नशा काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण से लगातार चोरी की घटना इसी इलाके में हो रही है. वही इस घटना के संबंध में सिंघौल थाने की पुलिस ने बताया है कि चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों के द्वारा पिटाई की गई है. फिलहाल इस मामले में अब तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!