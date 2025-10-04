Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2947130
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

Begusarai News: सोने की लॉकेट में बने थे हनुमान जी, छीनकर भाग रहा था युवक, फिर चढ़ा भीड़ के हत्थे

Begusarai Crime News: बेगूसराय के सिंघौल पोखर के पास एक युवक उस वक्त भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जब वह सोने की लॉकेट छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था. भीड़ ने आरोपी युवक को पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया. अगर समय पर पुलिस ना पहुंचती तो आरोपी युवक मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 04, 2025, 08:50 AM IST

Trending Photos

आरोपी युवक को भीड़ ने पीटा
आरोपी युवक को भीड़ ने पीटा

Begusarai Mob Lynching: बेगूसराय में एक युवक को सोने की चेन स्नेचिंग भारी पड़ गई. जैसे ही उसने सोने की लॉकेट छीनी, भीड़ ने उसे धर दबोचा और फिर जमकर कुटाई कर दी. पूरा मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के सिंघौल पोखर के पास का है. स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी युवक ने एक व्यक्ति की गले से सोने का हनुमान जी का लॉकेट छीनकर भागने लगा. मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और फिर भीड़ ने लात-घूंसों और डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी. आरोपी युवक लगातार रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उग्र भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी. 

ये भी पढ़ें- शर्मनाक! मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा मेला देखकर लौट रही 12 साल की बच्ची से गैंगरेप

भीड़ ने आरोपी युवक के हाथ बांधकर जमकर पीटा, जिससे आरोपी युवक लहूलुहान हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची सिंघौल थाना की पुलिस ने आरोपी युवक को भीड़ से बचाया और अपनी हिरासत में लेकर थाने ले गई. इस घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में सूख नशा काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण से लगातार चोरी की घटना इसी इलाके में हो रही है. वही इस घटना के संबंध में सिंघौल थाने की पुलिस ने बताया है कि चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों के द्वारा पिटाई की गई है. फिलहाल इस मामले में अब तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Begusarai News

Trending news

Begusarai News
सोने की लॉकेट में बने थे हनुमान जी, छीनकर भाग रहा था युवक, फिर चढ़ा भीड़ के हत्थे
Samastipur News
ये कैसा इलाज? सुई लगाते ही महिला की मौत, फिर मचा तांडव!
Nawada News
पत्नी के दूसरे मर्द से थे संबंध, सास का एंगल डराने वाला! अब PM रिपोर्ट खोलेगी राज
Lohardaga news
सदर अस्पताल में नहीं था एनेस्थीसिया का डॉक्टर, इलाज के अभाव में जच्चा-बच्चा की मौत
Jan Suraj
Bihar: जन सुराज ने पूरे किए 1 साल, इस दिन उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेंगे PK
Pawan Singh
पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूने वाली अपनी तस्वीर पर दी प्रतिक्रिया
CEC Gyanesh Kumar
Bihar Chunav 2025: पटना पहुंचे CEC ज्ञानेश कुमार, 2 दिन चलेगी समीक्षा बैठक
Dilip Kumar
छात्र नेता दिलीप कुमार हिरासत में, TRE-4 भर्ती को लेकर कल बड़े आंदोलन की थी तैयारी
Motihari News
Motihari: शराब पीकर घर लौट रहे शख्स की संदिग्ध मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस
uddhav thackeray
उद्धव ठाकरे ने की अपने पिता के सपनों की हत्या: प्रतुल शाहदेव
;