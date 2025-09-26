Begusarai News: राजा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पायी गुड़िया खातून, लगा ली फांसी, शादीशुदा इश्क का खौफनाक अंत

Begusarai Crime News: बखरी थाना क्षेत्र के घाघरा गांव की गुड़िया खातून ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. बताया जा रहा है कि मृतका के पिता ने उसकी शादी खगड़िया जिले में करवाई थी. इससे मृतका का प्रेमी राजा कुमार नाराज था. मृतक के पिता के मुताबिक, राजा कुमार लगातार उसकी बेटी को परेशान कर रहा था.
Begusarai Woman Suicide: बेगूसराय में अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. बताया जा रहा है कि शादीशुदा महिला ने प्रेमी की धोखाधड़ी से आहत फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली है. घटना बखरी थाना क्षेत्र के घाघरा गांव की है. मृतका की पहचान घाघरा निवासी मोहम्मद जुबेर साह की शादीशुदा बेटी गुड़िया खातून के रूप में हुई है. मोहम्मद जुबेर शाह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गांव के एक हिंदू लड़के राजा कुमार ने उसकी शादीशुदा बेटी को प्रेम जाल में फंसा लिया था और उसके साथ कुछ अश्लील फोटो भी शूट कर रखे थे. इस बीच जुबेर शाह ने गुडिया की शादी खगड़िया जिले में करवा दी थी.
उसके बाद प्रेमी राजा कुमार ने उसके पति को धमकी देना शुरू किया और गुड़िया को भी उसरी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा था. जुबेर शाह का आरोप है कि आरोपी राजा कुमार के पिता नरेश दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और उनका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है. इस मामले को लेकर कई बार पंचायती भी की गई, लेकिन राजा कुमार ने उस पंचायती को नहीं माना. पंचों के बीच ही जुबेर साह को मारने के लिए दौड़ा था. उस वक्त भी स्थानीय लोगों ने मामले को सुलझा दिया था.
जुबेर शाह का कहना है कि राजा कुमार पिछले कुछ दिनों से गुड़िया खातून को लगातार फोटो वायरल करने की धमकी देकर प्रताड़ित कर रहा था. इसी से आहत होकर गुड़िया खातून ने फांसी लगाकर खुदखुशी कर ली. जुबेर शाह का कहना है कि इस मामले को लेकर पुलिस को लिखित रूप से आवेदन दिया था, लेकिन राजा कुमार के पिता नरेश की पहुंच के कारण पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया था. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार
