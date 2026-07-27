/कांवरियों की सेवा में जुटा बेगूसराय का मारवाड़ी समाज, मेयर पिंकी देवी ने दिखाया हरी झंडी

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Sawan 2026 News: सावन के पावन महीने में भगवान शिव के भक्तों की सेवा के लिए बेगूसराय का मारवाड़ी समाज एक बार फिर सेवा भाव की मिसाल पेश कर रहा है. देवघर जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए स्वर्गीय गीत कैलाश सेवा समिति की ओर से भव्य शिव सेवा शिविर लगाया जा रहा है. रविवार को बेगूसराय की मेयर पिंकी देवी ने सेवा दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान पूरा माहौल 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष से भक्तिमय हो उठा.
सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर जाने वाले लाखों कांवरियों की सेवा के उद्देश्य से लगाए जा रहे इस शिविर में भोजन, चाय-नाश्ता, शुद्ध पेयजल, प्राथमिक उपचार, दवाइयां और विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई है. समिति का उद्देश्य है कि पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.
मेयर पिंकी देवी ने समिति की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सावन के दौरान दूर-दराज से आने वाले कांवरियों को यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इस तरह का सेवा शिविर श्रद्धालुओं के लिए काफी लाभदायक और प्रेरणादायी है. उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किए जा रहे ऐसे सेवा कार्य सामाजिक एकता और मानव सेवा की भावना को मजबूत करते हैं.
समिति के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से लगातार शिव सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भगवान शिव के भक्तों की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है और इसी भावना के साथ हर वर्ष यह शिविर लगाया जाता है. उन्होंने समाज के लोगों से भी इस सेवा अभियान में बढ़-चढ़कर सहयोग करने की अपील की. सावन के इस पावन अवसर पर बेगूसराय का मारवाड़ी समाज सेवा और श्रद्धा का अनूठा संगम प्रस्तुत कर रहा है, जो सामाजिक सेवा और धार्मिक आस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है.