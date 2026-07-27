Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /कांवरियों की सेवा में जुटा बेगूसराय का मारवाड़ी समाज, मेयर पिंकी देवी ने दिखाया हरी झंडी

कांवरियों की सेवा में जुटा बेगूसराय का मारवाड़ी समाज, मेयर पिंकी देवी ने दिखाया हरी झंडी

Sawan 2026 News: सावन माह में बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर जाने वाले कांवरियों की सेवा के लिए बेगूसराय के मारवाड़ी समाज ने स्वर्गीय गीत कैलाश सेवा समिति के माध्यम से भव्य शिव सेवा शिविर की शुरुआत की. मेयर पिंकी देवी ने सेवा दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 27, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:17 AM IST
कांवरियों की सेवा में जुटा बेगूसराय का मारवाड़ी समाज, मेयर पिंकी देवी ने दिखाया हरी झंडी
Image Credit: कांवरियों की सेवा में जुटा बेगूसराय का मारवाड़ी समाज, मेयर पिंकी देवी ने दिखाया हरी झंडी

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नवादा में दर्दनाक हादसा: सकरी नदी में डूबने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत
Nawada News31 min ago
2
Madhubani News6:08 PM IST
3
Rohtas news5:54 PM IST
4
Munger NewsJul 26
5
Munger NewsJul 26