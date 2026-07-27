/कांवरियों की सेवा में जुटा बेगूसराय का मारवाड़ी समाज, मेयर पिंकी देवी ने दिखाया हरी झंडी

समिति के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से लगातार शिव सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भगवान शिव के भक्तों की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है और इसी भावना के साथ हर वर्ष यह शिविर लगाया जाता है. उन्होंने समाज के लोगों से भी इस सेवा अभियान में बढ़-चढ़कर सहयोग करने की अपील की. सावन के इस पावन अवसर पर बेगूसराय का मारवाड़ी समाज सेवा और श्रद्धा का अनूठा संगम प्रस्तुत कर रहा है, जो सामाजिक सेवा और धार्मिक आस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है.