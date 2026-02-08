Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3101906
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Darbhanga Rape: दरभंगा में हैवानियत! 6 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, खून से लथपथ मिली मासूम की लाश

Darbhanga Rape And Murder: दरभंगा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पटवा पोखर के पास एक 6 साल की मासूम बच्ची की खून से लथपथ हालत में शव मिला. आरोप है कि पड़ोसी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:46 AM IST

Trending Photos

दरभंगा पुलिस
दरभंगा पुलिस

Darbhanga Minor Girl Rape And Murder: दरभंगा जिले से एक दिल-दहलाने वाला मामला सामने आया था. यहां एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, दरभंगा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पटवा पोखर के पास शनिवार (7 फरवरी) की देर रात एक बड़ी घटना घट गई. जब 6 साल की बच्ची के साथ उसके 22 वर्षीय पड़ोसी विकास महतो ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर घटना स्थल से फरार हो गया. बच्ची देर रात शाम से ही गायब थी. परिजन लगातार उसे खोज रहे थे जब बच्ची नहीं मिली तो परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया. आवारा कुत्तों के द्वारा भोकने के दौरान परिजनों को शक हुआ तो उस तरफ भागे, तो देखा तालाब किनारे दीवाल के उस पार बच्ची जमीन पर अचेत खून से लटपट पड़ी थी और उसकी मौत हो चुकी थी.

परिजनों ने चिल्लाना शुरू किया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने ही पहले विश्वविद्यालय थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटना स्थान पर पहुंचे. घटनास्थल पर दरभंगा एसएसपी जगरनाथ रेड्डी भी पहुंचे. उनके साथ कई थानों की पुलिस के साथ FSL और साइबर सेल की टीम भी पहुंची और सबूतों को इकट्ठा किया. जांच के दौरान पता चला कि तीन बच्चियों एक साथ तालाब किनारे खेल रही थी. सभी की उम्र 6 से 7 साल की है. आरोपी ने बच्चियों को पकड़ना चाहा तो एक बच्ची पकड़ा गई. 

ये भी पढ़ें- स्क्रिप्ट बंगाल की, एक्शन बिहार का!किडनैपर्स के चंगुल से बिजनेसमैन को छुड़ा लाई पुलिस

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची को उठाकर अंधेरे में ले गया और रेप कर हत्या कर फरार हो गया. दो बच्ची वहां से भाग निकली. जब घटना की चर्चा हुई तो बच्चियों ने कहा कि हम उसे पहचानते हैं. उसके बाद पुलिस से उसे सीसीटीवी पर उसका चेहरा दिखा. बच्चियों ने भी आरोपी पहचान की विकास महतो के रूप में की. बच्चियों ने बताया कि विकास ने ही घटना को अंजाम दिया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कपड़ों पर भी खून के धब्बे मिलने की बात कही जा रही है. 

इस मामले में एसएससी ने कहा कि 6 वर्षीय बच्चे की लाश मिली है. हम लोग जांच कर रहे हैं. वहीं घटना के बाद से गांव वालों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है. पड़ोसियों ने आरोपी की गुमटी में तोड़फोड़ करके उसे फूंक दिया. इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर गए और एक टेंपो को तोड़ डाला. कादिराबाद मार्ग पर भी आगजनी करके जाम लगा दिया है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

TAGS

Begusarai NewsRape

Trending news

Begusarai News
दरभंगा में हैवानियत! 6 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, खून से लथपथ मिली
Nawada News
Nawada News: कुसुंभा हॉल्ट पर थमी नवादा-पटना ट्रेन, 35 हजार लोगों को होगा फायदा
Jharkhand news
आदिम जनजाति के 10 बच्चों बरामद, श्राद्ध कार्यक्रम में होने गए थे शामिल, जानिए मामला
Bihar News
अरहर, चना और मसूर के लिए बिहार बनेगा हब, केंद्र से मांगे रोग-रोधी बीज
tiger
खेत जा रहे किसानों के उड़े होश! सामने खड़ा था बाघ,अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा वन विभाग
Census 2027
जनगणना–2027: 2 मई से घर-घर होगा मकान सूचीकरण, 17 अप्रैल से होगी स्व-गणना की सुविधा
Tejashwi Yadav
'आज उनका वक्त है, हमारा दौर आएगा', राजद कार्यालय में तेजस्वी यादव की हुंकार
Gopalganj news
बिहार में शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त, राजस्थान से जुड़ा है कनेक्शन
Tejashwi Yadav
राजद की कमान पूरी तरह तेजस्वी के पास, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी
Katihar News
बदनामी के डर से प्रेमिका ने जड़ा ताला, अंदर प्रेमी ने तोड़ दिया दम