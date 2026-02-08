Darbhanga Rape: दरभंगा में हैवानियत! 6 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, खून से लथपथ मिली मासूम की लाश

Darbhanga Minor Girl Rape And Murder: दरभंगा जिले से एक दिल-दहलाने वाला मामला सामने आया था. यहां एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, दरभंगा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पटवा पोखर के पास शनिवार (7 फरवरी) की देर रात एक बड़ी घटना घट गई. जब 6 साल की बच्ची के साथ उसके 22 वर्षीय पड़ोसी विकास महतो ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर घटना स्थल से फरार हो गया. बच्ची देर रात शाम से ही गायब थी. परिजन लगातार उसे खोज रहे थे जब बच्ची नहीं मिली तो परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया. आवारा कुत्तों के द्वारा भोकने के दौरान परिजनों को शक हुआ तो उस तरफ भागे, तो देखा तालाब किनारे दीवाल के उस पार बच्ची जमीन पर अचेत खून से लटपट पड़ी थी और उसकी मौत हो चुकी थी.

परिजनों ने चिल्लाना शुरू किया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने ही पहले विश्वविद्यालय थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटना स्थान पर पहुंचे. घटनास्थल पर दरभंगा एसएसपी जगरनाथ रेड्डी भी पहुंचे. उनके साथ कई थानों की पुलिस के साथ FSL और साइबर सेल की टीम भी पहुंची और सबूतों को इकट्ठा किया. जांच के दौरान पता चला कि तीन बच्चियों एक साथ तालाब किनारे खेल रही थी. सभी की उम्र 6 से 7 साल की है. आरोपी ने बच्चियों को पकड़ना चाहा तो एक बच्ची पकड़ा गई.

बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची को उठाकर अंधेरे में ले गया और रेप कर हत्या कर फरार हो गया. दो बच्ची वहां से भाग निकली. जब घटना की चर्चा हुई तो बच्चियों ने कहा कि हम उसे पहचानते हैं. उसके बाद पुलिस से उसे सीसीटीवी पर उसका चेहरा दिखा. बच्चियों ने भी आरोपी पहचान की विकास महतो के रूप में की. बच्चियों ने बताया कि विकास ने ही घटना को अंजाम दिया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कपड़ों पर भी खून के धब्बे मिलने की बात कही जा रही है.

इस मामले में एसएससी ने कहा कि 6 वर्षीय बच्चे की लाश मिली है. हम लोग जांच कर रहे हैं. वहीं घटना के बाद से गांव वालों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है. पड़ोसियों ने आरोपी की गुमटी में तोड़फोड़ करके उसे फूंक दिया. इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर गए और एक टेंपो को तोड़ डाला. कादिराबाद मार्ग पर भी आगजनी करके जाम लगा दिया है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार