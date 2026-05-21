बेगूसराय में बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला, रॉड से पीटकर 4 लोगों को किया घायल

बेगूसराय जिले से एक बार फिर डराने वाली खबर सामने आई है. यहां अपराधियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि वे अब घर में घुसकर लोगों पर हमला कर रहे हैं. ताजा मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के देवनगर का है, जहां बदमाशों ने पूर्व मुखिया समेत चार लोगों को बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल बन गया है.

बताया जा रहा है कि अपराधी स्कॉर्पियो गाड़ी से आए थे. जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, तुरंत नीचे उतरकर हमला शुरू कर दिया. उनके हाथ में लोहे की रॉड और लाठी-डंडे थे. उन्होंने बिना कुछ सोचे-समझे लोगों को पीटना शुरू कर दिया. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाश साफ दिखाई दे रहे हैं.

इस हमले में देवनगर निवासी पूर्व मुखिया प्रवीण कुमार सिंह बुरी तरह घायल हो गए. उनके साथ प्रभाकर कुमार, रमन कुमार और सूरज कुमार को भी चोट आई है. सभी घायलों को तुरंत बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है.

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जानकारी के अनुसार, पूर्व मुखिया प्रवीण कुमार सिंह का गांव में करीब 17 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि कुछ लोग उस जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते थे. इसी बात को लेकर पहले खेत में कहासुनी और झगड़ा हुआ था. बाद में मामला शांत हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अपराधी घर पर पहुंच गए और हमला कर दिया.

इस मामले में दूसरा पक्ष भी अपनी बात रख रहा है. उनका कहना है कि पहले उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद गुस्से में आकर यह घटना हुई. फिलहाल दोनों तरफ से एक-दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे मामला और उलझता जा रहा है.

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घटना की सूचना मिलते ही सिंघौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. इस घटना के बाद इलाके के लोग डरे हुए हैं और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं.