/बेगूसराय: दो दिनों से लापता युवक का शव कुएं से बरामद, हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

बेगूसराय में दो दिनों से लापता एक युवक का शव कुएं से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. शव मिलने की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक को धक्का देकर कुएं में फेंका गया, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है. घटना नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर वार्ड नंबर-43 की है. मृतक की पहचान विष्णुपुर निवासी स्वर्गीय कुशल यादव के 30 वर्षीय बेटे पिंटू कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पिंटू कुमार पिछले दो दिनों से लापता था. परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.