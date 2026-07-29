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बेगूसराय: दो दिनों से लापता युवक का शव कुएं से बरामद, हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

Begusarai Crime News: बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर वार्ड नंबर-43 निवासी पिंटू कुमार (30 वर्षीय) की डेडबॉडी एक कुएं के अंदर मिलने से सनसनी मच गई. मृतक पिछले 2 दिनों से लापता था. पीड़ित परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 29, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:17 PM IST
बेगूसराय: दो दिनों से लापता युवक का शव कुएं से बरामद, हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: बेगूसराय: दो दिनों से लापता युवक का शव कुएं से बरामद, हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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