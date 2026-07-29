/बेगूसराय: दो दिनों से लापता युवक का शव कुएं से बरामद, हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

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बेगूसराय में दो दिनों से लापता एक युवक का शव कुएं से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. शव मिलने की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक को धक्का देकर कुएं में फेंका गया, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है. घटना नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर वार्ड नंबर-43 की है. मृतक की पहचान विष्णुपुर निवासी स्वर्गीय कुशल यादव के 30 वर्षीय बेटे पिंटू कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पिंटू कुमार पिछले दो दिनों से लापता था. परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.
आज यानी बुधवार (29 जुलाई) को जब स्थानीय लोग कुएं के पास पहुंचे, तो वहां से तेज बदबू आ रही थी. शक होने पर लोगों ने कुएं में झांककर देखा तो पानी में शव तैरता दिखाई दिया. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया.
परिजनों का आरोप है कि पिंटू कुमार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. उनका कहना है कि किसी ने उसे धक्का देकर कुएं में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. दो दिनों से लापता युवक का शव कुएं से मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है. अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर टिकी है, जिससे मौत की असली वजह सामने आ सके.