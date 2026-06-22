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बेगूसराय में कलयुगी मां: 10 साल की मासूम बेटी को प्रेमी के साथ मिलकर जान से मारने की कोशिश, ग्रामीणों ने बचाई जान

Begusarai News: बेगूसराय में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. बलिया थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्ची ने अपनी मां और उसके कथित प्रेमी पर गला दबाकर तथा फंदे से लटकाकर हत्या की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 22, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:04 AM IST
बेगूसराय में कलयुगी मां: 10 साल की मासूम बेटी को प्रेमी के साथ मिलकर जान से मारने की कोशिश, ग्रामीणों ने बचाई जान
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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