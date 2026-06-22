/बेगूसराय में कलयुगी मां: 10 साल की मासूम बेटी को प्रेमी के साथ मिलकर जान से मारने की कोशिश, ग्रामीणों ने बचाई जान

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में रिशतों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. बलिया थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्ची ने अपनी मां और उसकी कथित प्रेमी पर गला दबाकर तथा फंदे से लटकाकर हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया है. बच्ची के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसे बचा लिया. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और पिर रस्सी से बांध कर उन दोनों की पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस इस सारे मामले की जांच में जुटी हुई है.