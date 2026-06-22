/बेगूसराय में कलयुगी मां: 10 साल की मासूम बेटी को प्रेमी के साथ मिलकर जान से मारने की कोशिश, ग्रामीणों ने बचाई जान

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Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में रिशतों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. बलिया थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्ची ने अपनी मां और उसकी कथित प्रेमी पर गला दबाकर तथा फंदे से लटकाकर हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया है. बच्ची के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसे बचा लिया. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और पिर रस्सी से बांध कर उन दोनों की पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस इस सारे मामले की जांच में जुटी हुई है.
यह मामला बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया गांव का है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पासवान की पत्नी कामिनी देवी का मुंगेर निवासी अंकित कुमार के साथ कथित प्रेम संबंध होने की बात सामने आ रही है. आरोप है कि पति के घर से बाहर रहने के दौरान युवक पिछले कितने दिन से महिला के घर में ठहरा हुआ था.
उनकी बच्ची लक्ष्मी कुमारी जो की पांचवीं कक्षा में पढ़ती है. उसका आरोप है कि उसने अपनी मां को एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा और इसका विरोध किया. इसके बाद उसकी मां और युवक ने मिलकर उसे फंदे से लटकाकर जान से मारने का प्रयास किया. हालांकि, बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उसकी जान बच गई.
घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने महिला और युवक को पकड़ लिया. इस दौरान दोनों के साथ मारपीट भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का दावा किया जा रहा है. हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है. सूचना मिलते ही बलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले गई. मारपीट में घायल अंकित कुमार को इलाज के लिए बलिया अस्पताल भेजा गया. पुलिस बच्ची के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.