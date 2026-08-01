/बेगूसराय MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और पति को 7 साल की सजा, 50-50 हजार का जुर्माना

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बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को बेगूसराय MP-MLA कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. करीब 8 साल पुराने चर्चित अवैध हथियार मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को अदालत ने दोषी ठहराते हुए ये सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. फैसले के बाद अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.
कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
दरअसल, बेगूसराय में 1 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को स्पेशल जज एडीजे-2 ब्रजेश कुमार सिंह की एमपी-एमएलए कोर्ट ने चर्चित चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 143/2018 में बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.
वर्ष 2018 का है मामला
यह मामला वर्ष 2018 का है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, मंजू वर्मा के आवास से 50 अवैध कारतूस बरामद किए गए थे. इस मामले के सूचक सीबीआई के तत्कालीन डीएसपी उमेश कुमार सिंह थे. अभियोजन की ओर से अदालत में सात गवाहों की गवाही कराई गई, जबकि मामले की जांच तत्कालीन अनुसंधानकर्ता रंजीत कुमार रजक ने की थी.
करीब आठ साल पुराना है ये हाई-प्रोफाइल केस
घटना के समय मंजू वर्मा बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री थीं. यह मामला लंबे समय तक सुर्खियों में रहा और करीब आठ साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया. करीब आठ साल पुराने इस हाई-प्रोफाइल मामले में अदालत के फैसले के बाद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को जेल भेज दिया गया है. अब इस फैसले को लेकर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज होने की संभावना है.