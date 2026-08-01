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बेगूसराय MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और पति को 7 साल की सजा, 50-50 हजार का जुर्माना

Begusarai News: बेगूसराय MP-MLA कोर्ट ने 1 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को एक बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को 7 साल की जेल की सजा दी है. साथ ही उनके पति के भी साल की सजा सुनाई.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByShailendra
Published: Aug 01, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:20 PM IST
बेगूसराय MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और पति को 7 साल की सजा, 50-50 हजार का जुर्माना
Image Credit: (Z News) बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को 7 साल की जेल

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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