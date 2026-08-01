/बेगूसराय MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और पति को 7 साल की सजा, 50-50 हजार का जुर्माना

कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

दरअसल, बेगूसराय में 1 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को स्पेशल जज एडीजे-2 ब्रजेश कुमार सिंह की एमपी-एमएलए कोर्ट ने चर्चित चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 143/2018 में बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.