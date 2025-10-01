Advertisement
Begusarai News: मुसहरी गांव में डायरिया से 1 महीने में एक दर्जन से अधिक बच्चे की मौत, कई अब भी बीमार, क्या कर रहा प्रशासन?

Begusarai News: महादलित मुहल्ले में डायरिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है. बीते तीन दिनों में यहां एक दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है. गांव में कैंप कर डॉक्टरों का कहना है कि गांव के चारों ओर फैली गंदगी और बरसात के मौसम में सड़ी-गली मछलियों के सेवन की वजह से डायरिया फैल रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 01, 2025, 08:27 AM IST

बेगूसराय में डायरिया का कहर
Begusarai Diarrhea Patients: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के साथ-साथ पूरा प्रशासनिक अमला भी अब चुनावी तैयारियों में जुट गया है. शायद यही वजह है कि बेगूसराय जिले के बन्दावर मुसहरी गांव पर किसी की नजर नहीं जा रही है. इस गांव में डायरिया का कहर बरपा हुआ है. डायरिया के प्रकोप के कारण पिछले 1 महीने में एक दर्जन से अधिक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि दो दर्जन से अधिक लोग अभी भी बीमार हैं. इस बीमारी के कारण पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है. हैरानी की बात ना तो सत्तापक्ष का कोई और ना ही विपक्ष की तरफ से किसी नेता ने इस गांव की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की है. 

ग्रामीणों का कहना है कि महादलित मुहल्ले में डायरिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है. बीते तीन दिनों में यहां एक दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है. वहीं अब तक दो दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार होकर सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं. मंगलवार (30 सितंबर) को भी डायरिया से प्रकोप गंभीर स्थिति में एक युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. गांव वालों का कहना है कि गांव में लगातार हो रहे मौतों से दहशत का माहौल बना हुआ है. मेडिकल के टीम लगातार कैंप कर रही है, लेकिन हालात में बिल्कुल भी सुधार नहीं है.

ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम केवल औपचारिकता निभा रही है. दिन में कुछ घंटे कैंप लगाकर थोड़ी-बहुत दवाइयां बांट दी जाती हैं और फिर टीम लौट जाती है. वहीं गांव में कैंप कर डॉक्टरों का कहना है कि गांव के चारों ओर फैली गंदगी और बरसात के मौसम में सड़ी-गली मछलियों के सेवन की वजह से डायरिया फैल रहा है. इस दौरान एंबुलेंस कर्मी का कहना है कि बन्दावर मुसहरी गांव से वह कई मरीजों को अस्पताल पहुंचा चुका है. उसने बताया कि इस गांव में डायरिया की चपेट में आने से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है. 

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार

