Begusarai News: मुसहरी गांव में डायरिया से 1 महीने में एक दर्जन से अधिक बच्चे की मौत, कई अब भी बीमार, क्या कर रहा प्रशासन?

Begusarai Diarrhea Patients: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के साथ-साथ पूरा प्रशासनिक अमला भी अब चुनावी तैयारियों में जुट गया है. शायद यही वजह है कि बेगूसराय जिले के बन्दावर मुसहरी गांव पर किसी की नजर नहीं जा रही है. इस गांव में डायरिया का कहर बरपा हुआ है. डायरिया के प्रकोप के कारण पिछले 1 महीने में एक दर्जन से अधिक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि दो दर्जन से अधिक लोग अभी भी बीमार हैं. इस बीमारी के कारण पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है. हैरानी की बात ना तो सत्तापक्ष का कोई और ना ही विपक्ष की तरफ से किसी नेता ने इस गांव की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की है.

ग्रामीणों का कहना है कि महादलित मुहल्ले में डायरिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है. बीते तीन दिनों में यहां एक दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है. वहीं अब तक दो दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार होकर सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं. मंगलवार (30 सितंबर) को भी डायरिया से प्रकोप गंभीर स्थिति में एक युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. गांव वालों का कहना है कि गांव में लगातार हो रहे मौतों से दहशत का माहौल बना हुआ है. मेडिकल के टीम लगातार कैंप कर रही है, लेकिन हालात में बिल्कुल भी सुधार नहीं है.

ये भी पढ़ें- सिवान में बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश, स्क्रैप की दुकान से बाइक के पार्ट्स किए बरामद

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम केवल औपचारिकता निभा रही है. दिन में कुछ घंटे कैंप लगाकर थोड़ी-बहुत दवाइयां बांट दी जाती हैं और फिर टीम लौट जाती है. वहीं गांव में कैंप कर डॉक्टरों का कहना है कि गांव के चारों ओर फैली गंदगी और बरसात के मौसम में सड़ी-गली मछलियों के सेवन की वजह से डायरिया फैल रहा है. इस दौरान एंबुलेंस कर्मी का कहना है कि बन्दावर मुसहरी गांव से वह कई मरीजों को अस्पताल पहुंचा चुका है. उसने बताया कि इस गांव में डायरिया की चपेट में आने से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है.

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!