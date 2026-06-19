/Begusarai News: सीखने की कोई उम्र नहीं.. 90 साल के बुजुर्ग ने इग्नू केंद्र पर दी संस्कृत परीक्षा, हर कोई रह गया दंग

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Begusarai News: कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और इस कहावत को सच साबित किया है बेगूसराय के 90 वर्षीय आचार्य सीताराम साहू ने. जिस उम्र में लोग आराम करना पसंद करते हैं, उस उम्र में आचार्य जी परीक्षा केंद्र पहुंचकर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं. बेगूसराय के जीडी कॉलेज स्थित इग्नू परीक्षा केंद्र पर उस समय हर कोई हैरान रह गया, जब 90 वर्षीय आचार्य सीताराम साहू संस्कृत विषय से श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय की परीक्षा देने पहुंचे. सफेद बाल, चेहरे पर अनुभव की लकीरें और आंखों में ज्ञान की चमक लिए आचार्य जी ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा और सीखने का कोई अंत नहीं होता.
9 जून से लगातार परीक्षा में शामिल हो रहे आचार्य सीताराम साहू ने गुरुवार को अपनी अंतिम परीक्षा दी. उन्होंने बताया कि श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन जीवन को सही दिशा देता है और व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों का विकास करता है. उनका कहना है कि आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों का अध्ययन भी युवाओं के लिए बेहद जरूरी है.
आज जहां कई युवा परीक्षा के नाम से घबरा जाते हैं, वहीं 90 वर्ष की उम्र में आचार्य सीताराम साहू पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देकर समाज के सामने एक मिसाल पेश कर रहे हैं. उनकी यह पहल सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संदेश देती है कि सीखने की ललक व्यक्ति को जीवनभर सक्रिय, जागरूक और ऊर्जावान बनाए रखती है.
बेगूसराय के 90 वर्षीय आचार्य सीताराम साहू ने यह साबित कर दिया है कि अगर मन में सीखने की इच्छा हो तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती. उनकी यह प्रेरणादायक कहानी हर पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि शिक्षा का सफर जीवनभर चलता रहता है.