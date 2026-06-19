/Begusarai News: सीखने की कोई उम्र नहीं.. 90 साल के बुजुर्ग ने इग्नू केंद्र पर दी संस्कृत परीक्षा, हर कोई रह गया दंग

Begusarai News: कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और इस कहावत को सच साबित किया है बेगूसराय के 90 वर्षीय आचार्य सीताराम साहू ने. जिस उम्र में लोग आराम करना पसंद करते हैं, उस उम्र में आचार्य जी परीक्षा केंद्र पहुंचकर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं. बेगूसराय के जीडी कॉलेज स्थित इग्नू परीक्षा केंद्र पर उस समय हर कोई हैरान रह गया, जब 90 वर्षीय आचार्य सीताराम साहू संस्कृत विषय से श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय की परीक्षा देने पहुंचे. सफेद बाल, चेहरे पर अनुभव की लकीरें और आंखों में ज्ञान की चमक लिए आचार्य जी ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा और सीखने का कोई अंत नहीं होता.