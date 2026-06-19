Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /Begusarai News: सीखने की कोई उम्र नहीं.. 90 साल के बुजुर्ग ने इग्नू केंद्र पर दी संस्कृत परीक्षा, हर कोई रह गया दंग

Begusarai News: सीखने की कोई उम्र नहीं.. 90 साल के बुजुर्ग ने इग्नू केंद्र पर दी संस्कृत परीक्षा, हर कोई रह गया दंग

Begusarai News: बेगूसराय के 90 वर्षीय आचार्य सीताराम साहू ने इग्नू परीक्षा केंद्र में श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय की परीक्षा देकर यह साबित कर दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. उनकी प्रेरणादायक कहानी युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 19, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:57 AM IST
Begusarai News: सीखने की कोई उम्र नहीं.. 90 साल के बुजुर्ग ने इग्नू केंद्र पर दी संस्कृत परीक्षा, हर कोई रह गया दंग
Image Credit: सीखने की कोई उम्र नहीं.. 90 साल के बुजुर्ग ने इग्नू केंद्र पर दी संस्कृत परीक्षा, हर कोई रह गया दंग

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bettiah News: उपलब्धियों से भरी विरासत छोड़कर जा रहे हैं डॉ. शौर्य सुमन,
Bettiah Dr Shaurya Suman14 min ago
2
Bihar Electricity News56 min ago
3
Bihar Land registry1 hr ago
4
Gopalganj news1 hr ago
5
Bihar News1 hr ago