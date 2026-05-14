Begusarai News: मां की डांट से नाराज 8वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, परिजनों में मचा कोहराम

Begusarai News: बेगूसराय के लाखो थाना क्षेत्र में मां की डांट-फटकार से नाराज होकर आठवीं की छात्रा ने कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
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Begusarai News: बिहार के बेगूसराय जिले के लाखो थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां मां की डांट-फटकार से नाराज होकर एक छात्रा ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. वहीं बेटी की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना लाखो थाना क्षेत्र के आजाद नगर कासिमपुर गांव की बताई जा रही है। घटना के बाद आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए.
मृत छात्रा की पहचान आजाद नगर कासिमपुर गांव निवासी रंजीत राय की पुत्री के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार मृतक आठवीं कक्षा की छात्रा थी. वह पढ़ाई में सामान्य थी और परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं. अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. गांव में भी घटना के बाद शोक का माहौल बना हुआ है और लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं.
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परिजनों ने बताया कि मृतक की मां उसे पढ़ाई को लेकर अक्सर समझाती थी और समय-समय पर डांट-फटकार भी लगाती थी. बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन भी मां ने पढ़ाई को लेकर उसे डांटा था. इसके बाद वह किसी काम से घर से बाहर चली गई. उसी दौरान रानी घर में अकेली थी. आशंका जताई जा रही है कि वह मां की बात से काफी नाराज हो गई थी.
कुछ देर बाद जब परिजन वापस घर पहुंचे तो बेटी को फंदे से लटका देखा. इसके बाद उसे तुरंत नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही लाखो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है.
रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी