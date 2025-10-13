Begusarai News: बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा, एक युवक की मौत, 2 की हालत नाजुक

Begusarai News: बिहार के बेगुसराय से 13 अक्टूबर दिन शनिवार को एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आ रही है. आज सुबह बेगुसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ. यह घटना इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के उलाव हवाई अड्डा के पास की है.

आपको बता दे कि जानकारी के अनुसार, तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर जिम करने के लिए हवाई अड्डा की ओर जा रहे थे. तभी उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से जाकर टकरा गई. इन तीनों युवकों को गंभीर हालत में बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां दोनों घायलों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है. हादसे में मृत युवक की पहचान उलाव गांव के मोहम्मद तोहित के रूप में हुई है, जबकि घायल दोनों युवकों के नाम मोहम्मद नूर आलम और मोहम्मद फरहान बताया जा रहा हैं.

परिजनों का कहना है कि तीनों दोस्त रोजाना जिम करने के लिए एक साथ जाते थे. इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की जामकारी मिलते ही सिंघौल थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुटी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट: जितेन्द्र कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड