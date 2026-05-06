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बेगूसराय में स्कूल की लापरवाही ने ली मासूम की जान, क्लासरूम में छात्र पर गिरा लोहे का सरिया

बेगूसराय के जहानपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहाँ कक्षा 8 के छात्र मुन्ना कुमार की मौत उसके ऊपर लोहे का सरिया गिरने से हो गई. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की और प्रिंसिपल को बंधक बनाकर मारपीट की. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापक अमित कुमार को निलंबित कर दिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 06, 2026, 04:01 PM IST

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बेगूसराय के सरकारी स्कूल में हादसा
बेगूसराय के सरकारी स्कूल में हादसा

बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में अरवा पंचायत का एक स्कूल है, जिसका नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय जहानपुर है. बुधवार को 14 साल का मुन्ना कुमार, जो आठवीं क्लास में पढ़ता था, रोज की तरह खुशी-खुशी पढ़ाई करने स्कूल पहुँचा था. उसे क्या पता था कि जिस क्लासरूम में वह रोज बैठता है, वही उसकी मौत की जगह बन जाएगा. जैसे ही मुन्ना अपनी कक्षा में गया, वहाँ रखे लोहे के सरियों का एक भारी बंडल अचानक उसके ऊपर गिर गया. सरिया इतना भारी था कि मुन्ना को संभलने का मौका भी नहीं मिला और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

जैसे ही यह खबर मुन्ना के घर और गाँव वालों तक पहुँची, पूरे इलाके में कोहराम मच गया. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल था. गाँव के लोग इतने गुस्से में थे कि वे तुरंत स्कूल पहुँचे और वहाँ जमकर हंगामा किया. लोगों ने स्कूल की खिड़कियों और सामानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी. ग्रामीणों का आरोप था कि क्लासरूम के अंदर सरिया का बंडल रखना बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है. गुस्से में लोगों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक (प्रिंसिपल) और वहाँ काम कर रहे मजदूरों को स्कूल के अंदर ही बंधक बना लिया.

गाँव वालों का गुस्सा सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रुका. उन्होंने मंसूरचक-बछवाड़ा सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे. जब पुलिस मौके पर पहुँची, तो लोग और भड़क गए. भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया और उनमें तोड़फोड़ की. पुलिस के सामने ही लोगों ने हेडमास्टर अमित कुमार के साथ मारपीट की. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बछवाड़ा पुलिस के अलावा मंसूरचक और भगवानपुर थाने की पुलिस को भी मदद के लिए बुलाना पड़ा. करीब 5 घंटे तक स्कूल परिसर किसी युद्ध के मैदान जैसा बना रहा.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए तेघरा के एसडीओ राकेश कुमार, डीएसपी कृष्ण कुमार और जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार मौके पर पहुँचे. अधिकारियों ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तुरंत फैसला लेते हुए स्कूल के प्रिंसिपल अमित कुमार को सस्पेंड कर दिया. उन्होंने माना कि क्लासरूम में लोहे की ग्रिल या सरिया रखना एक बड़ी लापरवाही है. एसडीओ ने यह भी भरोसा दिलाया कि यदि मुन्ना के परिवार वाले शिकायत दर्ज कराते हैं, तो दोषियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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पुलिस को स्थिति काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ. लेकिन इस हादसे ने पूरे बिहार के सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. लोगों का कहना है कि आखिर स्कूल प्रशासन ने पढ़ाई वाली जगह पर निर्माण कार्य का सामान क्यों रखा था? क्या किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता था? स्थानीय राजनीतिक दलों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और मृतक छात्र के परिवार को उचित मुआवजा देने की माँग की है. फिलहाल स्कूल में पुलिस बल तैनात है, लेकिन गाँव में अभी भी मातम और तनाव का माहौल है.

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