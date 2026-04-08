Begusarai News: कंप्यूटर क्लास में हुआ प्यार, भागकर की शादी, अब फंदे से लटका मिला शबनम का शव

बेगूसराय के गढ़हारा में प्रेम विवाह करने वाली शबनम कुमारी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. मायके वालों का आरोप है कि 10 लाख रुपये दहेज नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव फंदे से लटका दिया. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
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बेगूसराय जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. यहाँ एक प्रेम विवाह का अंत बेहद खौफनाक तरीके से हुआ. जिस लड़की ने समाज की परवाह किए बिना अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी, उसे दहेज की वेदी पर चढ़ा दिया गया. बेगूसराय के गढ़हारा थाना क्षेत्र में शबनम कुमारी नाम की एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शबनम की प्रेम कहानी करीब दो साल पहले शुरू हुई थी, जब उसकी मुलाकात गांव में कंप्यूटर क्लास के दौरान आयुष कुमार से हुई थी. दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार परवान चढ़ा. समाज और परिवार की बंदिशों को तोड़कर दोनों ने घर से भागकर अंतरजातीय प्रेम विवाह कर लिया था. शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन थोड़े ही समय बाद यह प्रेम कहानी प्रताड़ना और लालच की भेंट चढ़ गई.
मृतका के पिता मिथिलेश पासवान का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आ गया. पति और उसके परिजनों ने शबनम पर मायके से 10 लाख रुपये लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. शबनम के पिता एक साधारण मजदूर हैं और उनके लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन था. पैसे न मिलने पर शबनम के साथ आए दिन मारपीट की जाती थी. परिजनों का दावा है कि प्रताड़ना का यह दौर तब तक चला जब तक कि उसकी जान नहीं ले ली गई.
घटना के दिन शबनम का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया. ससुराल वालों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन मायके वालों का आरोप है कि यह एक सुनियोजित हत्या है. मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने पहले गला दबाकर शबनम की हत्या की और फिर मामले को खुदकुशी का रूप देने के लिए उसे फंदे से लटका दिया. घटना की सूचना मिलते ही मायके वाले बदहवास होकर मौके पर पहुंचे और पुलिस को इस बात की जानकारी दी.
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सूचना मिलते ही गढ़हारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल (FSL) टीम को भी मौके पर बुलाया, जिसने घटनास्थल से कई वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. मुख्यालय डीएसपी निखिल कुमार ने बताया कि अंतरजातीय प्रेम विवाह होने के कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है. फरार अन्य ससुराल वालों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है.