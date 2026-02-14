Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

Begusarai News: माचिस की एक छोटी चिंगारी ने खत्म कर दी जिंदगी, खेलते-खेलते मासूम के कपड़ों में लगी आग, इलाज के दौरान तोड़ा दम

Begusarai News: बेगूसराय के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में माचिस की चिंगारी से मासूम किरण कुमारी की मौत हो गई. घटना घर की छत पर खेलते समय हुई, जब उसके कपड़ों में अचानक आग लग गई. परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया. पूरे मोहल्ले और परिवार में मातम छा गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 09:18 AM IST

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय जिले के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघा वार्ड नंबर 29 से एक बेहद हृदयविदारक खबर सामने आई है, जहां माचिस की एक चिंगारी ने एक मासूम बच्ची की जीवन लीला समाप्त कर दी. मृतका की पहचान सुजीत राय की पुत्री किरण कुमारी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार किरण अपने कुछ साथियों के साथ घर की छत पर खेल रही थी. खेलते-खेलते उसके हाथ में माचिस आ गई और मासूमियत में आग जलाने की कोशिश के दौरान उसके कपड़ों में अचानक आग लग गई. इस छोटे से हादसे ने पूरे परिवार और मोहल्ले को शोक में डुबो दिया.

आग की तेजी और बचाव के प्रयास
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग से घिरी बच्ची चीखती-चिल्लाती हुई नीचे की ओर भागी. परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाकर गंभीर रूप से झुलसी बच्ची को बेगूसराय सदर अस्पताल ले गए. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन झुलसी हालत में बच्ची की हालत गंभीर थी. सभी प्रयासों के बावजूद किरण कुमारी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

परिवार और मोहल्ले में मातम
इस हादसे ने परिवार को तहस-नहस कर दिया. मां-बाप रो-रोकर बेहाल हैं और पूरे मोहल्ले में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. पड़ोसी और स्थानीय लोग भी इस घटना से हतप्रभ और शोकाकुल हैं. एक छोटी सी लापरवाही और माचिस की चिंगारी ने एक खिलती हुई जिंदगी को हमेशा के लिए बुझा दिया. इलाके में इस घटना ने सुरक्षा और बच्चों की देखभाल के महत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है.

पुलिस जांच और आगामी कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही लोहिया नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस हादसे के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए सुरक्षा उपाय सुझाए जाएंगे. परिवार और समुदाय को भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी

