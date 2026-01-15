Advertisement
Begusarai News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सरपंच प्रीति झा समेत चार अपराधी अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार

Bihar News: बेगूसराय पुलिस ने खगड़िया की सरपंच प्रीति झा समेत चार लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया. शाहपुर टोल प्लाजा पर कार्रवाई के दौरान पिस्टल, मैगजीन और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:59 AM IST

Begusarai News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सरपंच प्रीति झा समेत चार अपराधी अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार

Bihar News: बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड की माधवपुर पंचायत की मौजूदा सरपंच प्रीति झा समेत चार लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई लाखो थाना क्षेत्र के शाहपुर टोल प्लाजा, एनएच-31 के पास की गई है. एसपी मनीष ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खगड़िया की ओर से एक सफेद फॉरच्यूनर कार में कुछ अपराधी अवैध हथियार लेकर बेगूसराय की तरफ आ रहे हैं.

टोल प्लाजा पर घेराबंदी और हथियार बरामदगी
सूचना के आधार पर एसटीएफ और लाखो थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शाहपुर टोल प्लाजा पर चेकिंग अभियान शुरू किया. इसी दौरान जैसे ही संदिग्ध फॉरच्यूनर कार वहां पहुंची, पुलिस टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया. तलाशी के दौरान गाड़ी से एक पिस्टल, दो मैगजीन, सोलह जिंदा कारतूस और छह मोबाइल फोन बरामद किए गए. लक्जरी कार पर सवार चार लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया.

ये भी पढ़ें: अमन शुक्ला हत्याकांड का खुलासा, 2 शूटर और 1 मास्टरमाइंड गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान और पृष्ठभूमि
गिरफ्तार आरोपियों में खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के माधवपुर पंचायत की सरपंच प्रीति झा, उनका बेटा प्रिंस कुमार, विष्णुपुर गांव निवासी सुबोध सिंह और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर निवासी अब्दुल रहीम खान शामिल हैं. अब्दुल रहीम खान फिलहाल पश्चिम मुंबई के कुर्ला इलाके में रहता है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

जांच में जुटी पुलिस
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये लोग अवैध हथियार लेकर कहां जा रहे थे और इसके पीछे की साजिश क्या थी. बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक खंगाले जा रहे हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उत्तर प्रदेश से मुंबई में रहने वाला आरोपी इस गिरोह के साथ क्यों था और इसके तार किन-किन राज्यों से जुड़े हैं. मिली जानकारी के अनुसार सरपंच प्रीति झा लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रही है और उसके संपर्क कई राज्यों के संदिग्ध लोगों से बताए जा रहे हैं. फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है और आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी

