Begusarai News: फूल का पेड़ काटने के विवाद में चाचा ने भतीजे को मारी गोली, हुआ लहूलुहान, हालत चिंताजनक

बेगूसराय के गोनूचक गांव में फूल का पेड़ काटने के मामूली विवाद में एक चाचा ने अपने 17 वर्षीय भतीजे प्रिंस कुमार को गोली मार दी. प्रिंस इंटर का छात्र है और अगले दिन उसकी बोर्ड परीक्षा थी. गोली छात्र के सिर में लगी है और वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:55 PM IST

बिहार के बेगूसराय जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दुखद घटना सामने आई है. यहां बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोनूचक गांव में एक मामूली पारिवारिक कलह ने इतना उग्र रूप ले लिया कि चाचा ने अपने ही भतीजे पर जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना ने एक बार फिर समाज में बढ़ते असहिष्णुता और आपसी रंजिश के खौफनाक चेहरे को उजागर किया है.

यह पूरी वारदात बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर-तीन पंचायत स्थित गोनूचक गांव की है. घटना के पीछे की वजह बेहद मामूली बताई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, घर के पास लगे फूल के एक पेड़ को काटने को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि गाली-गलौज होने लगी. परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान दूसरे पक्ष ने आपा खो दिया और हथियार निकाल लिए. चाचा पक्ष की ओर से अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया.

इस गोलीबारी में 17 वर्षीय छात्र प्रिंस कुमार लहूलुहान होकर गिर पड़ा. प्रिंस, गणेश चौधरी का छोटा बेटा है और चमथा स्थित S.N.N.R कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र है. सबसे दुखद बात यह है कि प्रिंस की अगले ही दिन से इंटर की वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली थी, लेकिन परीक्षा हॉल में बैठने के बजाय वह अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है. गोली उसके बाएं कान के पास सिर में लगी है. उसे आनन-फानन में बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ चिकित्सकों की टीम उसकी जान बचाने में जुटी है.

घायल छात्र के पिता गणेश चौधरी ने सीधे तौर पर अपने चचेरे भाई के पुत्र गौरव कुमार पर गोली चलाने का आरोप लगाया है. गौरव भारतीय सेना (आर्मी) का जवान बताया जा रहा है. पिता का कहना है कि गौरव ने प्रिंस को निशाना बनाते हुए दो राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली उसके सिर में जा धंसी. एक फौजी द्वारा, जिस पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अपने ही परिवार के बच्चे पर इस तरह हमला करने की खबर से गांव के लोग स्तब्ध और आक्रोशित हैं.

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए बछवाड़ा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में विवाद का कारण पारिवारिक रंजिश और मामूली विवाद ही सामने आया है. फिलहाल पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने और अन्य संलिप्त लोगों की पहचान करने में जुटी है ताकि सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके.

