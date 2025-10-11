Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2957143
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

वॉलीबॉल खिलाड़ी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, 6 साल से पति से थी दूर, पुलिस जांच में जुटी

Begusarai News: बेगूसराय में मंझौल की जानी-मानी वॉलीबॉल खिलाड़ी नीतू कुमारी ने शुक्रवार की शाम अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि नीतू लंबे समय से डिप्रेशन में थीं और मायके में रह रही थीं. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 11, 2025, 12:51 PM IST

Trending Photos

वॉलीबॉल खिलाड़ी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी
वॉलीबॉल खिलाड़ी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

Begusarai News: बेगूसराय जिले के मंझौल थाना क्षेत्र में एक महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी ने घर में ही गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मामला मंझौल नित्यानंद चौक के पास का है. मृतका की पहचान रामबदन तांती की पुत्री नीतू कुमारी के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि नीतू कुमारी मंझौल की एक प्रसिद्ध वॉलीबॉल खिलाड़ी थीं. करीब सात वर्ष पहले उनकी शादी मिथिलेश शर्मा से हुई थी, और उनकी छह वर्ष की एक पुत्री है.

जानकारी के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद ही नीतू डिप्रेशन में चली गई थीं और तब से अपने मायके में रह रही थीं. शुक्रवार की देर शाम जब घर के अन्य सदस्य बाजार गए हुए थे, तब वह घर में अकेली थीं. इसी दौरान उन्होंने अपने कमरे में दुपट्टे से फांसी लगा ली.

ये भी पढ़ें: Jehanabad: सनकी युवक ने दो भाइयों पर किया चाकू से हमला, एक की हालत गंभीर

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के संबंध में मृतका के पति मिथिलेश शर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी अपने मायके में रहती थीं. उन्हें सूचना मिली कि बच्ची बाहर खेल रही है और घर का दरवाजा अंदर से बंद है. इसके बाद उन्होंने मंझौल थाना पुलिस को जानकारी दी. थोड़ी देर बाद नीतू की बेटी के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. शोर सुनकर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और मायके के परिजन भी बाजार से लौट आए.

पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. मंझौल थानाध्यक्ष फैजल अहमद अंसारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इनपुट: जीतेन्द्र चौधरी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Begusarai News

Trending news

bihar chunav 2025
सीट शेयरिंग पर तेजस्वी और राहुल में नहीं बनी बात! अब दिल्ली में होगा इसका फैसला
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में बुर्कानशीं महिलाओं की होगी चेकिंग! EC के फैसले पर सियासत गरमाई
Ghatsila News
घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो की पार्टी JLKM दिखाएगी अपना दम, कर ली पूरी तैयारी
Jehanabad news
घरों मे जड़ा था ताला, चोरों ने रातभर मचाया आतंक, दवा व्यवसायी के यहां से लूटे 8 लाख
bihar chunav 2025
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, किया ऐलान
patna news
मध्यप्रदेश के बाद अब पटना में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद, उत्पाद विभाग की बड़ी करवाई
bihar chunav 2025
मंत्री रेणु देवी, रश्मि वर्मा और मिश्रा लाल यादव समेत कई BJP विधायकों का टिकट कटा!
bihar chunav 2025
उपेंद्र कुशवाहा ने NDA सीट शेयरिंग का फंसाया पेंच, लिखा- 'इंतजार कीजिए...!'
Bihar News
करवा चौथ पर पति ने नहीं दिया 500 रुपए तो पत्नी ने खा लिया जहर, हालत नाजुक
patna news
आधार कार्ड अपडेट कराना है तो जीपीओ में रात बिताओ! सुविधा के नाम पर लंबी लाइन