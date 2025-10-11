वॉलीबॉल खिलाड़ी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, 6 साल से पति से थी दूर, पुलिस जांच में जुटी

Begusarai News: बेगूसराय जिले के मंझौल थाना क्षेत्र में एक महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी ने घर में ही गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मामला मंझौल नित्यानंद चौक के पास का है. मृतका की पहचान रामबदन तांती की पुत्री नीतू कुमारी के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि नीतू कुमारी मंझौल की एक प्रसिद्ध वॉलीबॉल खिलाड़ी थीं. करीब सात वर्ष पहले उनकी शादी मिथिलेश शर्मा से हुई थी, और उनकी छह वर्ष की एक पुत्री है.

जानकारी के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद ही नीतू डिप्रेशन में चली गई थीं और तब से अपने मायके में रह रही थीं. शुक्रवार की देर शाम जब घर के अन्य सदस्य बाजार गए हुए थे, तब वह घर में अकेली थीं. इसी दौरान उन्होंने अपने कमरे में दुपट्टे से फांसी लगा ली.

ये भी पढ़ें: Jehanabad: सनकी युवक ने दो भाइयों पर किया चाकू से हमला, एक की हालत गंभीर

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के संबंध में मृतका के पति मिथिलेश शर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी अपने मायके में रहती थीं. उन्हें सूचना मिली कि बच्ची बाहर खेल रही है और घर का दरवाजा अंदर से बंद है. इसके बाद उन्होंने मंझौल थाना पुलिस को जानकारी दी. थोड़ी देर बाद नीतू की बेटी के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. शोर सुनकर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और मायके के परिजन भी बाजार से लौट आए.

पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. मंझौल थानाध्यक्ष फैजल अहमद अंसारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इनपुट: जीतेन्द्र चौधरी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!