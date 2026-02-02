Advertisement
प्यार, धोखा और मर्डर का रोंगटे खड़े करने वाला सच: इंस्टाग्राम फ्रेंड के लिए ठुकराई पति की बात तो पूजा में जाते वक्त रास्ते में मारी गोली

बेगूसराय में सुमन कुमारी की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति चंदन चौधरी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पहले अज्ञात अपराधियों पर आरोप लगाकर पुलिस को भटकाने की कोशिश की थी. जांच में पता चला कि पत्नी के इंस्टाग्राम पर बने किसी दोस्त से संबंधों के शक में उसने इस वारदात को अंजाम दिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:32 PM IST

बेगूसराय में अवैध संबंध के खौफनाक अंत का सच सामने आया है. यहां की एक महिला का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किसी युवक से संपर्क बना और बाद में दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गईं. महिला के पति को जब इस बारे में पता चला तो उसने पत्नी को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन महिला नहीं मानी और अपने इंस्टाग्राम फेंड के संपर्क में बनी रही. एक दिन पहले रविवार को महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पहले तो पति ने नाटक किया, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो वह शक के घेरे में आ गया. बाद में पुलिस ने उससे सख्ती की तो उसने पूरी कहानी बयां कर दी. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

रविवार को तेयाय थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया था. मृतका की पहचान रघुनंदनपुर गांव निवासी सुमन कुमारी के रूप में हुई थी. घटना के बाद मृत महिला के पति चंदन चौधरी और उसकी नाबालिग बेटी ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था. यह भी दावा किया गया था कि दो बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस की गहन जांच में कहानी पूरी तरह पलट गई. जांच की सुई घूमते-घूमते मृतका के पति पर जा टिकी और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो सच्चाई सामने आ गई. हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि पति चंदन चौधरी ही निकला.

बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि तेयाय थाना क्षेत्र निवासी चंदन चौधरी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की है. हत्या की वजह पत्नी के कथित अवैध संबंध बताए जा रहे हैं. एसपी ने बताया कि चंदन चौधरी को अपनी पत्नी पर लंबे समय से शक था. पत्नी की एक युवक से चार सालों से नजदीकियां थीं, दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के ज़रिये हुई थी और पत्नी बार-बार अपने प्रेमी से मिलने जाया करती थी. पति इसका विरोध करता रहा, समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पत्नी नहीं मानी, तो उसने हत्या की साजिश रच डाली.

नवादा-पावापुरी नई रेल लाइन को केंद्र की हरी झंडी, 492 करोड़ रुपये का बजट जारी

पुलिस के मुताबिक, 1 फरवरी को सुमन कुमारी अपने पति और छोटी बेटी के साथ बहन के यहां पूजा समारोह में शामिल होने जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में पति ने उसे गोली मार दी. हत्या के बाद चंदन चौधरी रो-रोकर गांव के एक युवक पर आरोप लगाता रहा, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चल सकी. पुलिस ने सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया, जहां पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेज दिया है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार, बेगूसराय

Begusarai News

