/बेगूसराय: अब पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा दूर, जिले को मिले 10 डिग्री कॉलेज

बता दें कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राज्य के 211 डिग्री कॉलेजों का डिजिटल उद्घाटन किया. बेगूसराय जिले के 10 नवस्थापित डिग्री कॉलेज भी इस योजना का हिस्सा बने हैं. मटिहानी प्रखंड के महाजी में आयोजित उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त (डीडीसी), पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, विधान परिषद सदस्य सर्वेश कुमार सिंह, मटिहानी के पूर्व विधायक राजकुमार सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद मौजूद रहे. राजकीय डिग्री महाविद्यालय, मटिहानी की अस्थायी शैक्षणिक व्यवस्था उत्क्रमित प्लस-टू माध्यमिक विद्यालय, महाजी में की गई है, जहां से नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई शुरू होगी. सरकार ने इन कॉलेजों में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति भी कर दी है और नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है.