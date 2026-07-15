/बेगूसराय: अब पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा दूर, जिले को मिले 10 डिग्री कॉलेज

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बेगूसराय के लिए आज (15 जुलाई, 2026) का दिन शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक रहा. बिहार सरकार की पहल पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के 211 नवस्थापित डिग्री कॉलेजों का डिजिटल उद्घाटन किया. इनमें अकेले बेगूसराय जिले के 10 डिग्री कॉलेज शामिल हैं. इस अवसर पर मटिहानी प्रखंड के महाजी स्थित राजकीय डिग्री महाविद्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे. सरकार का दावा है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अब उच्च शिक्षा के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा.
बता दें कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राज्य के 211 डिग्री कॉलेजों का डिजिटल उद्घाटन किया. बेगूसराय जिले के 10 नवस्थापित डिग्री कॉलेज भी इस योजना का हिस्सा बने हैं. मटिहानी प्रखंड के महाजी में आयोजित उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त (डीडीसी), पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, विधान परिषद सदस्य सर्वेश कुमार सिंह, मटिहानी के पूर्व विधायक राजकुमार सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद मौजूद रहे. राजकीय डिग्री महाविद्यालय, मटिहानी की अस्थायी शैक्षणिक व्यवस्था उत्क्रमित प्लस-टू माध्यमिक विद्यालय, महाजी में की गई है, जहां से नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई शुरू होगी. सरकार ने इन कॉलेजों में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति भी कर दी है और नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है.
इस अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार सिंह ने इसे बेगूसराय और बिहार के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बताया. उन्होंने ये भी कहा कि एक जन प्रतिनिधि का दायित्व जनता की समस्याओं और जरूरतों के साथ खड़ा रहना है. चुनाव में हार-जीत से अधिक महत्वपूर्ण जनता की सेवा है. वहीं, पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की शुरुआत से शिक्षा की नई रोशनी पहुंचेगी. उन्होंने रामदीरी गांव का उल्लेख करते हुए कहा कि यह गांव स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रहा है और आजादी की लड़ाई में यहां के लोगों का योगदान अविस्मरणीय रहा है. अब इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की नई शुरुआत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.