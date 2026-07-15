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बेगूसराय: अब पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा दूर, जिले को मिले 10 डिग्री कॉलेज

बिहार सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना के डिग्री कॉलेज स्थापित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. आज राज्य के 211 नवस्थापित डिग्री कॉलेजों का डिजिटल उद्घाटन किया. बेगूसराय को भी 10 नए सरकारी डिग्री कॉलेज मिल गए हैं.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 15, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:51 PM IST
बेगूसराय: अब पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा दूर, जिले को मिले 10 डिग्री कॉलेज
Image Credit: बेगूसराय को मिले 10 नए डिग्री कॉलेज (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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