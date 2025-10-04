बेगूसराय पुलिस की बड़ी कामयाबी, 15 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी अंकित कुमार को धरा

Begusarai Crime News: बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 15 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. नावकोठी थाना क्षेत्र के महेशवाड़ा गांव निवासी 15 हजार रुपये के इनामी कुख्यात अपराधी अंकित कुमार को नावकोठी पुलिस गिरफ्तार कर चैन की सांस ली है. इस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 15 हजार रुपया का इनाम घोषित किया गया था. लंबे समय से फरार चल रहे इस अपराधी की गिरफ्तारी से क्षेत्र में राहत की लहर है.

बखरी डीएसपी कुंदन कुमार ने बताया कि अंकित कुमार के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, रंगदारी, फायरिंग और दहशत फैलाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. नावकोठी थाना कांड संख्या 192/25 और 193/25 के तहत हाल ही में उसने महेशवाड़ा के नौलखा गांव में रंगदारी मांगने के दौरान दो घरों पर फायरिंग की थी. इसके अलावा नावकोठी और मंझौल थाना क्षेत्र में उस पर कुल छह मामले दर्ज हैं, जिनमें एक हत्या का मामला भी शामिल है.

डीएसपी ने बताया कि पुलिस लगातार अंकित की तलाश में थी. शनिवार की सुबह जब पुलिस टीम छापेमारी के लिए पहुंची तो आरोपी एक दुकान पर बैठा मिला. पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, जिसके बाद लगभग 500 मीटर तक पीछा करने के बाद बूढ़ी गंडक नदी के बांध के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

अंकित कुमार लंबे समय से इलाके में आतंक फैलाने, पिस्टल लहराने और रंगदारी मांगने का काम करता था. उसकी गिरफ्तारी से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है. वहीं पुलिस ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट: जीतेन्द्र चौधरी