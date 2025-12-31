Advertisement
Begusarai Encounter: शाम ढलते ही गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया बेगूसराय, घर में ही मारा गया नक्सली दयानंद मालाकार

Begusarai Encounter News: बेगूसराय पुलिस और STF ने घर में घुसकर नक्सली दयानंद मालाकार का एनकाउंटर किया. पुलिस ने बताया कि इनामी नक्सली दयानंद मालाकार बड़ी वारदात की फिराक में था.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 31, 2025, 11:03 PM IST

एसटीएफ ने नक्सली दयानंद मालाकार को मुठभेड़ में मार गिराया
Begusarai Encounter: बेगूसराय पुलिस लगातार एक्शन में है. बुधवार की शाम ढलते ही एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 50000 के इनामी नक्सली दयानंद मालाकार को मुठभेड़ में मार गिराया. इस एनकाउंटर के बाद इलाके में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया. घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के नोनपुर गांव की है. 

बताया जा रहा है कि लंबे समय से दयानंद मालाकार फरार चल रहा था. पुलिस ने इस पर इनाम भी घोषित किया था, लेकिन बुधावर को जैसे ही एसटीएफ की टीम दयानंद मालाकार को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो उसने गोलीबारी शुरू कर दी गई. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की और दयानंद मालाकार के घर में ही उसे मार गिराया गया. 

बेगूसराय के एसपी मनीष ने बताया कि नक्सली दयानंद मालाकार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था. तभी एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने घेराबंदी कर छापेमारी अभियान चलाया. छापेमारी अभियान के तहत पुलिस नक्सली दयानंद मालाकार के घर पहुंची. तभी उसकी तरफ से ताबड़तोड़ पुलिस पर फायरिंग होने लगी. घंटे तक दोनों तरफ फायरिंग होता रहा. 

एसटीएफ और जिला पुलिस ने आखिरकार 50000 के इनामी नक्सली दयानंद मालाकार को एनकाउंटर में मार गिराया. बताया जा रहा है कि नक्सली दयानंद मालाकार पर हत्या लूट समेत कई संगीत मामला दर्ज था और वर्षों से यह फरार चल रहा था. 

एसपी मनीष ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली दयानंद मालाकार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में लगा हुआ है. इसी सूचना के आधार पर एसटीएफ पुलिस और बेगूसराय पुलिस ने कार्रवाई की. हालांकि, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट हुई है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

