Begusarai News: बेगूसराय पुलिस की बड़ी कामयाबी, 50 लाख की स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Begusarai Crime News: बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है. गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने खम्हार के पास छापेमारी कर 50 लाख रुपये मूल्य का स्मैक बरामद किया है. वहीं मौके से दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि खम्हार के पास दो युवक भारी मात्रा में स्मैक लेकर मंझौल की ओर जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने खम्हार गांव के समीप बाइक चेकिंग अभियान शुरू किया. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर बाइक रोककर भागने लगे. पुलिस टीम ने पीछा कर दोनों को दबोच लिया.

दोनों संदिग्धों की तलाशी लेने पर उनके पास से 258.75 ग्राम स्मैक और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए. पकड़े गए अपराधियों की पहचान नयागांव थाना क्षेत्र के लावा गांव निवासी अंकित कुमार और बिट्टू कुमार के रूप में हुई है. गिरफ्तार अंकित कुमार दिव्यांग है और उसके एक हाथ की हथेली कटी हुई बताई जा रही है. एसपी मनीष कुमार ने बताया कि बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपये से अधिक है. दोनों अपराधियों से गहन पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि वे इस अवैध कारोबार में कब से जुड़े थे और स्मैक की बड़ी खेप किसे सप्लाई की जानी थी.

फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. इससे पहले मुंगेर की शामपुर थाना पुलिस ने वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के जरबहेरा निवासी अमन कुमार को पुलिस ने 104 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था. स्मैक आपूर्तिकर्ता जरबहेरा के ही प्रीतम कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत शामपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए शनिवार (22 नवंबर) को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार