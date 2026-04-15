Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3179333
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय पुलिस की बड़ी कार्रवाई: आलू की आड़ में छिपाई गई 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

Begusarai News: बेगूसराय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 11,200 लीटर विदेशी शराब बरामद की है. गुप्त सूचना के आधार पर NH-31 पर घेराबंदी कर छापेमारी की गई, जिसमें राजस्थान के दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:39 AM IST

Trending Photos

बेगूसराय पुलिस की बड़ी कार्रवाई: आलू की आड़ में छिपाई गई 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
बेगूसराय पुलिस की बड़ी कार्रवाई: आलू की आड़ में छिपाई गई 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

Begusarai News: बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक ओर जहां सरकार और पुलिस प्रशासन इस कानून को सख्ती से लागू करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर तस्कर नए-नए तरीकों से अवैध शराब की खेप राज्य में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस भी लगातार छापेमारी अभियान चलाकर ऐसे नेटवर्क को तोड़ने में लगी है. इसी क्रम में बेगूसराय पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करते हुए करोड़ों की विदेशी शराब बरामद की है, जिससे तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया है.

दरअसल, सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे के अनुसार लाखो थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक के जरिए अवैध नशीले पदार्थों की बड़ी खेप ले जाई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और NH-31 फोरलेन पर बहादुरपुर ढ़ाला के पास स्थित गोविंद पेट्रोल पंप के समीप घेराबंदी कर छापेमारी अभियान शुरू किया.

ये भी पढ़ें: प्रेमिका के पति ने रची खौफनाक साजिश! शराब पार्टी में जहर देकर ली युवक की जान

Add Zee News as a Preferred Source

इसी दौरान संदिग्ध ट्रक के वहां पहुंचते ही पुलिस ने उसे रोक लिया. जब ट्रक की तलाशी ली गई, तो उसमें से करीब 11,200 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, बताया जा रहा है कि इस शराब को आलू के आड़ में छुपाकर ले जाया जा रहा था, जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.

पुलिस ने मौके से राजस्थान के बाड़मेर जिले के सेडवा थाना क्षेत्र के रामनगर सिहानिया गांव निवासी मो. इलियास के पुत्र शाहरुख और हरचंद्र राम के पुत्र गोरखा राम को गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि शराब की यह खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे किस इलाके में खपाने की योजना थी. साथ ही इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

TAGS

Begusarai News

Trending news

Jharkhand news
बिहार में बीजेपी का सपना साकार, झारखंड में जश्न, सियासत भी धुआंधार
Jharkhand news
बिहार में बीजेपी का सपना साकार, झारखंड में जश्न, सियासत भी धुआंधार
Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी के सामने हिमंता बिस्वा सरमा की तरह खुद को साबित करने की चुनौती
Samrat Chaudhary
नीतीश की विरासत को संभालना आसान नहीं, फिर भी सम्राट के सामने है पूरा आसमां
Samrat Choudhary
बचपन में अच्छी क्रिकेट खेलते थे, गांववालों ने कहा- 'बातों के पक्के हैं सम्राट चौधरी'
Jharkhand news
सिमरिया में चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त कर सड़क को कराया अतिक्रमण मुक्त
Jharkhand news
सिमरिया में चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त कर सड़क को कराया अतिक्रमण मुक्त
Samrat Choudhary
आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी, 1 अणे मार्ग होगा नया ठिकाना
Samrat Chaudhary
शुभ करतरी योग, श्रेष्ठ राजयोग और गजकेसरी योग ने सम्राट को बनाया बिहार का 'चौधरी'
Patna Traffic Advisory
सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण आज, राजेंद्र चौक समेत कई रूट बंद, पढ़ें ये एडवाइजरी