बेगूसराय पुलिस की बड़ी कार्रवाई: आलू की आड़ में छिपाई गई 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

Begusarai News: बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक ओर जहां सरकार और पुलिस प्रशासन इस कानून को सख्ती से लागू करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर तस्कर नए-नए तरीकों से अवैध शराब की खेप राज्य में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस भी लगातार छापेमारी अभियान चलाकर ऐसे नेटवर्क को तोड़ने में लगी है. इसी क्रम में बेगूसराय पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करते हुए करोड़ों की विदेशी शराब बरामद की है, जिससे तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया है.

दरअसल, सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे के अनुसार लाखो थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक के जरिए अवैध नशीले पदार्थों की बड़ी खेप ले जाई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और NH-31 फोरलेन पर बहादुरपुर ढ़ाला के पास स्थित गोविंद पेट्रोल पंप के समीप घेराबंदी कर छापेमारी अभियान शुरू किया.

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इसी दौरान संदिग्ध ट्रक के वहां पहुंचते ही पुलिस ने उसे रोक लिया. जब ट्रक की तलाशी ली गई, तो उसमें से करीब 11,200 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, बताया जा रहा है कि इस शराब को आलू के आड़ में छुपाकर ले जाया जा रहा था, जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.

पुलिस ने मौके से राजस्थान के बाड़मेर जिले के सेडवा थाना क्षेत्र के रामनगर सिहानिया गांव निवासी मो. इलियास के पुत्र शाहरुख और हरचंद्र राम के पुत्र गोरखा राम को गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि शराब की यह खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे किस इलाके में खपाने की योजना थी. साथ ही इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार