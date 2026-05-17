Begusarai News: आपका ATM और पासबुक बन सकता है आपकी बर्बादी का कारण! जानिए कैसे करोड़ों की ठगी कर रहा यह गिरोह

Begusarai Cyber Crime News: बिहार के बेगूसराय जिले से इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहाँ की साइबर थाना पुलिस ने एक बहुत बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करता था. पुलिस ने इस मामले में फुलवड़िया इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके बैंक खाते का इस्तेमाल पूरे देश में ठगी के पैसों को छिपाने के लिए किया जा रहा था.

पकड़े गए युवक की कहानी जानकर आप भी दंग रह जाएंगे. पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि गिरफ्तार किए गए युवक ने महज 3 लाख 75 हजार रुपये के लालच में आकर अपना बैंक खाता अनजान साइबर ठगों को सौंप दिया था. उसे लगा कि बिना कुछ किए मुफ्त में इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, तो यह घाटे का सौदा नहीं है. लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसके इसी खाते का इस्तेमाल करके शातिर अपराधी पूरे देश के मासूम लोगों से करोड़ों रुपये लूटने वाले हैं.

बेगूसराय पुलिस कार्यालय द्वारा जारी की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पटना की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई को इस खाते के बारे में कुछ शक हुआ था. पटना से मिली सीक्रेट रिपोर्ट के आधार पर बेगूसराय साइबर थाने में केस नंबर 34/26 दर्ज किया गया. पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच की और भारतीय न्याय संहिता तथा आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की, तो फुलवड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले सुनील कुमार को पुलिस ने दबोच लिया. सुनील के बैंक खाते के रिकॉर्ड को देखकर बड़ी-बड़ी जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए.

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पुलिस की टेक्निकल टीम ने जब सुनील के बैंक खाते की छानबीन की, तो पता चला कि पिछले सिर्फ 8 महीनों के अंदर इस अकेले खाते के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर कुल 205 शिकायतें दर्ज कराई गई थीं. इन सभी शिकायतों को मिलाकर देखा गया तो पता चला कि इस खाते के जरिए लोगों से कुल 15 करोड़ 25 लाख 35 हजार 307 रुपये की भारी-भरकम राशि ठगी गई थी. देश के अलग-अलग कोनों से ठगा गया पैसा सबसे पहले इसी खाते में मंगवाया जाता था.

पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी सुनील कुमार ने कई चौंकाने वाले राज उगले हैं. उसने पुलिस को बताया कि इस पूरे रैकेट में उसके साथ तीन और मास्टरमाइंड लोग शामिल हैं, जो इस ठगी को बैकग्राउंड से ऑपरेट कर रहे थे. साइबर अपराधी सुनील के खाते को एक म्यूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे. म्यूल अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा जरिया या खाता, जिसका इस्तेमाल असली चोर अपनी पहचान छुपाने के लिए करते हैं. आम लोगों से ठगा गया सारा पैसा पहले सुनील के खाते में आता था, और फिर वहां से तुरंत इंटरनेट बैंकिंग के जरिए दूसरे दर्जनों खातों में भेज दिया जाता था, ताकि पुलिस असली अपराधियों तक न पहुँच पाए.

बेगूसराय पुलिस के बड़े अधिकारियों ने बताया कि आजकल के चालाक साइबर अपराधी अब शहरों को छोड़कर ग्रामीण इलाकों के सीधे-साधे और कम पढ़े-लिखे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. ये ठग गाँवों में जाते हैं और गरीब या भोले-भाले लोगों को थोड़े से पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाता खुलवा लेते हैं या उनका एटीएम कार्ड खरीद लेते हैं. कई बार तो इन ग्रामीण लोगों को यह अंदाजा भी नहीं होता कि उनके नाम का इस्तेमाल देश के सबसे बड़े ऑनलाइन घोटालों में किया जा रहा है. इसी वजह से अब साइबर अपराध का यह काला जाल छोटे-छोटे शहरों और देहातों में भी बहुत तेजी से पैर पसार रहा है.

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इस बड़ी कामयाबी के बाद अब बेगूसराय पुलिस की एक स्पेशल टीम इस गिरोह के बाकी तीन फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है. पुलिस वैज्ञानिक और डिजिटल तरीकों से पैसों के पूरे लेन-देन और इंटरनेट लिंक को खंगाल रही है. बेगूसराय पुलिस ने इस घटना के बाद आम जनता के लिए एक बहुत ही जरूरी चेतावनी और अपील जारी की है. पुलिस ने कहा है कि चाहे कितना भी बड़ा लालच क्यों न मिले, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर या मोबाइल पर आने वाला ओटीपी (OTP) इस्तेमाल करने के लिए न दें. अगर आप थोड़े से पैसों के चक्कर में अपना खाता किसी को देते हैं, तो अनजाने में ही सही, आप भी देश के खिलाफ होने वाले एक बहुत बड़े अपराध का हिस्सा बन जाएंगे और आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है.