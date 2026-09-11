/बेगूसराय पुलिस को चुनौती: महिलाओं ने पुलिसवालों से दो वारंटियों को छुड़ाकर भगाया

वहीं, मौके पर मौजूद हवलदार वंशीधर ने बताया कि एनएच-31 सड़क किनारे स्थित झोपड़पट्टी में रहने वाले कुछ बदमाश रात के अंधेरे में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस महिलाओं पर बल प्रयोग नहीं कर सकती और न ही गोली चला सकती है. हवलदार ने आगे कहा कि वरीय अधिकारियों से आदेश मिलने के बाद पर्याप्त पुलिस बल के साथ दोबारा कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाए गए दोनों वारंटियों की तलाश जारी है. अब देखना होगा कि पुलिस दोनों फरार आरोपियों को दोबारा कब गिरफ्तार करती है और इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है.