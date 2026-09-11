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बेगूसराय पुलिस को चुनौती: महिलाओं ने पुलिसवालों से दो वारंटियों को छुड़ाकर भगाया

बेगूसराय में दर्जनों महिलाओं ने नगर थाना क्षेत्र की पुलिस को चुनौती देते हुए दो वारंटियों को छुड़ा लिया. इसके बाद मौका पाकर दोनों वारंटी फरार हो गए.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 11, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:25 AM IST
बेगूसराय पुलिस को चुनौती: महिलाओं ने पुलिसवालों से दो वारंटियों को छुड़ाकर भगाया
Image Credit: महिलाओं ने पुलिसवालों से दो वारंटियों को छुड़ाकर भगाया (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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