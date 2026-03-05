Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

Begusarai News: बेगूसराय पुलिस का एक्शन; 24 घंटे में दो लूट कांडों का खुलासा, 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार

Begusarai News: बेगूसराय पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हुई दो लूट की वारदातों का खुलासा किया है. साथ ही, तीन कुख्यात अपराधी भी गिरफ्तार हुए हैं. इनके पास से चोरी के कई सामान भी बरामद किए गए हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:13 AM IST

Begusarai News: बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है.महज़ 24 घंटे के भीतर हुई दो लूट की वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में तीन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इनके पास से लूटी गई दो बाइक, एक बैग, एक देसी कट्टा और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. मामले की जानकारी लोहिया नगर थाना में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान सदर-वन डीएसपी आनंद कुमार पांडेय ने दी.

एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन
उन्होंने बताया कि 2 मार्च की रात थाना क्षेत्र में लूट की दो घटनाएं हुई थीं. एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया और तकनीकी व गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई.पुलिस को सूचना मिली कि घटना में शामिल अपराधी हर्रख इलाके में छिपे हुए हैं. सूचना मिलते ही लोहिया नगर थाना और नगर थाना की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. छापेमारी के दौरान एक युवक को झाड़ियों में बाइक छिपाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया. उसकी पहचान नागदह निवासी अमित कुमार के रूप में हुई.पूछताछ में अमित ने अपने दो साथियों के नाम बताए. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हर्रख निवासी रूपेश कुमार और गोपाल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया. 

देसी कट्टा और कारतूस का इस्तेमाल
इनके पास से लूट की दूसरी बाइक और एक बैग भी बरामद किया गया. पुलिस ने बताया कि बरामद देसी कट्टा और कारतूस का इस्तेमाल वारदात के दौरान लोगों को डराने-धमकाने के लिए किया जाता था.डीएसपी ने बताया कि गांधी चौक और सुभाष चौक के बीच रेल ओवरब्रिज के पास होलिका दहन की रात बदमाशों ने पहले एक युवक से बाइक लूटी. इसके करीब डेढ़ घंटे बाद उसी स्थान पर एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाते हुए उसकी भी बाइक लूट ली गई. एक ही जगह पर कम समय में हुई दो वारदातों को पुलिस ने गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह का पर्दाफाश कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने हाल ही में एक नया गिरोह बनाया था, जो रोड रॉबरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. अमित कुमार इस गिरोह का सरगना बताया जा रहा है और उसके खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं.फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

