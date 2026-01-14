Begusarai News: तेल टैंकर से टकराई पुलिस की गस्ती गाड़ी, भीषण टक्कर में तीन पुलिसकर्मी घायल, हालत गंभीर

Begusarai Police News: रसीदपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार तेल टैंकर ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इस हादसे में एक सब-इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए.
Begusarai Police Vehicle Accident: बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पुलिस वाहन और तेल टैंकर की भीषण टक्कर में तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग परअफरा-तफरी का माहौल बन गया. आपको बताते चले कि बछवाड़ा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर फतेहा पुल के पास तेल टैंकर और 112 पुलिस वाहन के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में पुलिस वाहन पर सवार एक सब-इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत इलाज के लिए बछवाड़ा पीएचसी लाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 112 पुलिस वाहन मुरली टोल से फतेहा की ओर जा रहा था. इसी दौरान रसीदपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार तेल टैंकर ने पुलिस वाहन को सामने से टक्कर मार दी.
लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के वक्त पुलिस वाहन में लगे एयरबैग खुल गए, बावजूद इसके एसआई के.डी. पासवान समेत तीन पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं. हादसे के बाद घटनास्थल पर काफी देर तक अफरा-तफरी मची रही. वहीं टक्कर के बाद टैंकर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही बछवाड़ा थाना की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने तेल टैंकर को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश में छापेमारी की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रहे हादसे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं.
उधर बिहार सरकार ने सड़क हादसों के पीड़ितों का इलाज कराने का बड़ा फैसला लिया है. इसके अलावा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले किसी भी मददगार या राहगीर को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अब अस्पताल में इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपये तक की कैशलेस सहायता मिलेगी. इसका लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस योजना से लोगों में मदद की भावना बढ़ेगी और घायल व्यक्ति समय पर अस्पताल पहुंच सकेगा. इससे न सिर्फ दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या कम नहीं होगी, बल्कि लोगों में मानवीय संवेदनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा.
रिपोर्ट- जितेंद्र कुमार