बेगूसराय प्राइवेट बैंक कर्मी मौत मामलाः परिजनों और पत्नी के दावों से गुत्थी उलझी, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

Begusarai Crime News: तेघड़ा थाना क्षेत्र के अंबा गांव निवासी रामाशीष सिंह के बेटे राजीव कुमार की शुक्रवार (20 फरवरी) को सिंघौल थाना क्षेत्र के इटवा गांव में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी. उसका शव फांसी के फंदे से लटका मिला था. मृतक की पत्नी पर आरोप है कि उसने गुप्तांग दबा कर हत्या की है. वहीं आरोपी पत्नी ने खुद को निर्दोष बताते हुए ससुरालवालों को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया है.
Trending Photos
Begusarai Bank Employee Death Case: बेगूसराय में चर्चित प्राइवेट बैंक कर्मी राजीव कुमार की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है. मृतक के परिजन और उसकी पत्नी ने एक-दूसरे पर हत्या का आरोप लगाया है. मृतक राजीव कुमार की पत्नी का कहना है कि ससुराल वाले उसे लगातार दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे थे. इसी कारण से उसके पति ने खुदकुशी कर ली है. हालांकि, पुलिस ने परिजनों के दावे पर ज्यादा भरोसा करते हुए मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. पत्नी का कहना है कि वो निर्दोष है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा.
बता दें कि तेघड़ा थाना क्षेत्र के अंबा गांव निवासी रामाशीष सिंह के बेटे राजीव कुमार की शुक्रवार (20 फरवरी) को सिंघौल थाना क्षेत्र के इटवा गांव में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी. उसका शव फांसी के फंदे से लटका मिला था. मृतक एक प्राइवेट बैंक में काम करता था. परिवार के लोग इसे आत्महत्या नहीं मानते. उनका आरोप है कि उसकी पत्नी ने गुप्तांग दबा कर उसकी हत्या की है. इस सनसनीखेज दावे के बाद पुलिस ने पत्नी को हिरासत में ले लिया है. वहीं गिरफ्तार पत्नी सुषमा कुमारी ने खुद को निर्दोष बताया है.
ये भी पढ़ें- Nawada News: दहेज की बलि चढ़ी फ्रूटी कुमारी, ₹3 लाख के लिए गला दबाकर हत्या का आरोप
सुषमा कुमारी ने आरोप लगाया है कि उसके ससुरालवाले शादी के बाद से ही दहेज के लिए मारपीट और मानसिक प्रताड़ित किया करते थे. ससुराल वाले जमीन बेच कर उनकी डिमांड पूरा करने को कहते थे. जिसके बाद हम लोग अलग रहने आ गए थे. ससुराल वालों के कारण ही मेरे पति ने आत्महत्या की है. सुषमा कुमारी का कहना है कि अगर वो अपने पति की हत्या करती तो घटना के बाद अपने पति को इलाज के लिए सदर अस्पताल नहीं ले कर आती.
उसने कहा कि उन पर साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया गया है. उसने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. फिलहाल हत्या के इस सनसनीखेज मामले मे पुलिस जांच के बाद ही हत्या या आत्महत्या पर से रहस्य उठ पाएगा, लेकिन जिस तरह पति के हत्या के मामले मे पत्नी की संलिप्ता सामने आ रही है वो पति पत्नी के रिश्तो के लिए कलंक है.
रिपोर्ट- जितेंद्र कुमार