Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

Begusarai News: रिफाइनरी प्लांट में मजदूर की संदिग्ध हालात में मौत, शव छोड़कर भागे ठेकेदार! परिजनों ने काटा हंगामा

Begusarai Crime News: बेगूसराय में रिफाइनरी प्लांट के अंदर काम कर रहे एक मजदूर की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान लाखो थाना क्षेत्र के पनसल्ला निवासी उड़न देव सिंह के पुत्र शंभू कुमार सिंह के रूप में हुई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:44 AM IST

पीड़ित परिजन
Begusarai Refinery Plant Worker Dies: बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, जहां रिफाइनरी प्लांट के अंदर काम कर रहे एक मजदूर की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद न सिर्फ परिजनों में बल्कि प्लांट के अन्य कर्मियों में भी हड़कंप मच गया है. आरोप है कि ठेकेदार कंपनी के लोगों ने मृतक के शव को सदर अस्पताल में चुपचाप छोड़ दिया और परिजनों को इस बारे में कोई सूचना तक नहीं दी गई. जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने रिफाइनरी गेट पहुंचकर शव को सड़क पर रखकर घंटों तक जोरदार हंगामा किया. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना रिफाइनरी थाना क्षेत्र की है. 

मृतक की पहचान लाखो थाना क्षेत्र के पनसल्ला निवासी उड़न देव सिंह के पुत्र शंभू कुमार सिंह के रूप में हुई है. मृतक के भाई मुकेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि उनका भाई रिफाइनरी में ठेकेदारी का काम करने वाली कंपनी RBS में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था. बीती शाम उनकी अचानक संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसकी सही जानकारी कंपनी की ओर से नहीं दी गई.परिजनों ने कंपनी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे और सभी देय सुविधाओं की मांग की है. इसको लेकर सदर अस्पताल में भी परिजनों द्वारा लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इधर, हालात को शांत करने के लिए मटिहानी के विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. रिफाइनरी प्लांट में हुई इस संदिग्ध मौत ने सुरक्षा व्यवस्था और ठेकेदार कंपनियों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट- जितेंद्र

