सुबह-सुबह बेगूसराय में सनसनी, पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव; हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

Begusarai Murder Mystery: बिहार के बेगूसराय से इस वक्त बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है. बता दें कि यहां पर सुबह-सुबह एक अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटका हुआ पुलिस ने बरामद किया है. हालांकि लोगों का कहना है कि युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर शव को पेड़ से टांग दिया गया है.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:46 AM IST

Begusarai Murder Mystery: बिहार के बेगूसराय से इस वक्त बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है. जहां पर सुबह-सुबह एक अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है. बता दें कि पुलिस ने शव को बरामद किया है. हालांकि लोगों का कहना है कि युवक की निर्मम तरीके से हत्या की गई उसके बाद ही उसे पेड़ प टांग दिया गया था. 

यह पूरा मामला रिफाइनरी थाना क्षेत्र के देवना चौक के पास की है. हालांकि आपको बता दें कि घटनास्थल पर रिफाइनरी थाने के पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. इस घटना के संबंध में लोगों ने बताया है कि आज सुबह देवना चौक के पास एक पेड़ से लटका हुआ एक अज्ञात युवक का शव लोगों ने देखा था.

जिसके बाद देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ लग गई. हालांकि इस घटना की सूचना रिफाइनरी थाना पुलिस को लगी. बताते चलें कि सूचना मिलते ही रिफाइनरी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है .

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. हालांकि लोगों का कहना है कि किसी अपराधी ने इस युवक को निमर्म तरीके से हत्या कर शव को पेड़ से टांग दिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

इनपुट- जितेंद्र कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी। बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Begusarai Murder Mystery

