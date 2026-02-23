Begusarai Road Accident: बेगूसराय में भीषण सड़क हादसे में ठेकेदार की दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर घायल

Begusarai News: वीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारीचक के पास एसएच-55 पास बेगूसराय की ओर से आ रही एक बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई.
Begusarai Road Accident: बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहां भीषण सड़क हादसे में एक ठेकेदार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना वीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारीचक के पास एसएच-55 पास हुई. इस सड़क दुर्घटना में बाइक सवार ठेकेदार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक की युवक पहचान सहुरी वार्ड संख्या-5 निवासी विरंची पासवान के 35 वर्षीय बेटे रंजन कुमार पासवान के रूप में की गई है.
बताया जा रहा है कि रंजन कुमार पेशे से ठेकेदारी का काम करते थे.मिली जानकारी के अनुसार रंजन कुमार पासवान अपने ग्रामीण नेपो चौधरी के पुत्र गौरव कुमार चौधरी के साथ बाइक से सहुरी से लड़वाड़ा नाश्ता करने जा रहे थे. इसी दौरान कारीचक स्थित लतराही समीप एसएच-55 पर बेगूसराय की ओर से आ रही एक बाइक को बचाने के क्रम में उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. हादसे में बाइक चला रहे रंजन कुमार सड़क पर गिर पड़े, जबकि पीछे बैठे गौरव कुमार गड्ढे में जा गिरे.
स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तुरंत इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने रंजन कुमार पासवान को मृत घोषित कर दिया. वहीं गौरव कुमार चौधरी का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मृतक ने हेलमेट नहीं पहन रखा था. आशंका जताई जा रही है कि यदि उन्होंने हेलमेट पहना होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी. यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की अहमियत को उजागर करता है.
घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.इधर, वीरपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की छानबीन कर रही है.
रिपोर्ट- जितेंद्र चौधरी