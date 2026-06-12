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Begusarai News: सड़क हादसे में तीन थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसवालों की दर्दनाक मौत, ट्रेनिंग से लौट रहे थे जवान

Begusarai Accident: दुर्घटना में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों में मधेपुरा जिले के रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान, बेलारी थाना प्रभारी नीरज कुमार, आरार थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमर और चालक नीरज कुमार शामिल हैं. घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा स्थित एनएच-31 की है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 12, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:56 AM IST
Begusarai News: सड़क हादसे में तीन थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसवालों की दर्दनाक मौत, ट्रेनिंग से लौट रहे थे जवान
Image Credit: बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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सड़क हादसे में तीन थाना प्रभारी समेत 4 की दर्दनाक मौत, ट्रेनिंग से लौट रहे थे जवान
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