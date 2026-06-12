/Begusarai News: सड़क हादसे में तीन थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसवालों की दर्दनाक मौत, ट्रेनिंग से लौट रहे थे जवान

जानकारी के अनुसार, मधेपुरा जिले के रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान, बेलारी थाना प्रभारी नीरज कुमार और आरार थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमर, एक सरकारी वाहन से पटना में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर वापस मधेपुरा लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बेलारी थाना प्रभारी नीरज कुमार, आरार थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमर और चालक नीरज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सदर अस्पताल बेगूसराय पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई.