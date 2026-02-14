Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय में मौत की 'रफ्तार': ट्रैक्टर ने बिजली मिस्त्री को कुचला, दूसरी ओर ससुराल जा रहे युवक की हादसे में मौत

Begusarai Accident News: बेगूसराय के सिंघौल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री रामानुज कुमार की मौत. नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में पटना के युवक राजेश कुमार ने दम तोड़ा.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 10:16 AM IST

बेगूसराय में मौत की 'रफ्तार': ट्रैक्टर ने बिजली मिस्त्री को कुचला, दूसरी ओर ससुराल जा रहे युवक की हादसे में मौत
बेगूसराय में मौत की 'रफ्तार': ट्रैक्टर ने बिजली मिस्त्री को कुचला, दूसरी ओर ससुराल जा रहे युवक की हादसे में मौत

बेगूसराय: जिले में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले 24 घंटों के भीतर दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की जान चली गई. इन घटनाओं के बाद सिंघौल और नगर थाना क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है.

केस 1: 4 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
सिंघौल थाना क्षेत्र के रतौली गांव के रहने वाले रामानुज कुमार पिछले 10 साल से बिजली मिस्त्री के तौर पर काम कर रहे थे.

हादसा: काम खत्म कर साइकिल से घर लौट रहे रामानुज को एक बेलगाम ट्रैक्टर ने कुचल दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

ये भी पढ़ें: पटना: कोचिंग हब या 'डेथ जोन'? पिछले 1 साल का खौफनाक लेखा-जोखा

इमोशनल एंगल: मृतक अपने परिवार का एकमात्र सहारा था. पीछे चार छोटे-छोटे मासूम बच्चे और रोता-बिलखता परिवार छोड़ गया है.

कार्रवाई: पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है.

केस 2: ससुराल पहुंचने से पहले ही थम गईं सांसें
दूसरी घटना नगर थाना क्षेत्र की है, जहां पटना जिले के मराची निवासी राजेश कुमार अपनी ससुराल जा रहे थे.

हादसा: पंचमाला के पास राजेश की मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई. स्थानीय लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में सदर अस्पताल पहुंचाया.

मौत: डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान राजेश ने दम तोड़ दिया. मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

Begusarai Accident News

