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बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में समस्तीपुर के कलाकार की गई जान

Bihar News: बेगूसराय में आज मंगलवार को सड़क हादसे में दो बाइकों की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी की बाईक सवार दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दुसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. बता दे कि मृतक दिपक एक लोक गायक थे. इस हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 14, 2026, 01:08 PM IST

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बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में समस्तीपुर के कलाकार की गई जान
बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में समस्तीपुर के कलाकार की गई जान

Bihar News: बिहार के बेगूसराय में आज मंगलवार को सड़क हादसे में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक लोक गायक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा तेघड़ा थाना क्षेत्र के एनएच-28 पर दुलारपुर गांव के पास हुआ. टक्कर इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. इस हादसे ने न सिर्फ एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया, बल्कि समस्तीपुर और बेगूसराय के कला जगत को भी शोक में डुबो दिया.

मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ धनेश्वर दक्षिण पंचायत निवासी दीपक कुमार सिंह के रूप में हुई है. दीपक एक कुशल लोक गायक और कलाकार थे, जो क्षेत्र और आसपास के जिलों में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति के लिए जाने जाते थे. परिजनों के अनुसार, वह किसी कार्यक्रम के सिलसिले में अपने घर से बेगूसराय जा रहे थे, तभी दुलारपुर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार अपाचे बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई.

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हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल तेघड़ा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दीपक कुमार सिंह को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दूसरे युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है. सूचना मिलते ही तेघड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

घटना की सूचना जैसे ही मृतक के गांव मऊ धनेश्वर पहुंची, परिजनों में चीख-पुकार मच गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार सदर अस्पताल बेगूसराय पहुंच गए. मृतक के भाई पंकज कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें फोन के जरिए हादसे की जानकारी मिली थी. दीपक चार भाइयों में सबसे बड़े थे और अपने पीछे तीन बेटों सहित पूरे परिवार को छोड़ गए हैं. फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है, और इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

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