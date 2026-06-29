/बेगूसराय: आपस में भिड़ीं तेज रफ्तार दो स्कॉर्पियो कार, 3 की मौत, 9 से ज्यादा घायल

Begusarai Road Accident: बेगूसराय में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां दो स्कॉर्पियो की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है. घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के अंग्रेजी ढाला के पास एनएच-31 की है. जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया निवासी हिमांशु कुमार, सनी कुमार और ऋषभ कुमार के रूप में हुई है. वहीं इसी स्कॉर्पियो पर सवार रूपेश कुमार, करण कुमार और रवि कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.