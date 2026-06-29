/बेगूसराय: आपस में भिड़ीं तेज रफ्तार दो स्कॉर्पियो कार, 3 की मौत, 9 से ज्यादा घायल

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Begusarai Road Accident: बेगूसराय में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां दो स्कॉर्पियो की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है. घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के अंग्रेजी ढाला के पास एनएच-31 की है. जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया निवासी हिमांशु कुमार, सनी कुमार और ऋषभ कुमार के रूप में हुई है. वहीं इसी स्कॉर्पियो पर सवार रूपेश कुमार, करण कुमार और रवि कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
बताया जा रहा है कि पोखरिया से 6 युवक स्कॉर्पियो पर सवार होकर सिमरिया गंगा घाट स्नान करने जा रहे थे. स्नान के बाद जन्मदिन मनाने की भी योजना थी. इसी दौरान अंग्रेजी ढाला के पास सामने से आ रही दूसरी स्कॉर्पियो से उनकी आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. दूसरी स्कॉर्पियो बखरी थाना क्षेत्र से बारात लेकर विनोदपुर जा रही थी. इस वाहन पर सवार विकास कुमार, राजा कुमार, प्रियांशु कुमार, लक्ष्मण कुमार, प्रिंस कुमार और ज्योतिष कुमार समेत आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत चिंताजनक बताई जा रही है.
हादसा इतना भीषण था कि एक स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहनों से निकालकर अस्पताल भेजा गया. घटना की सूचना मिलते ही सिंघौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है. इधर, तीन युवकों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवारों में कोहराम मच गया और पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया.
बारात लेकर जा रहे लोगों के हादसे का शिकार होने से शादी की खुशियां भी पलभर में गम में बदल गईं. बता दें कि बेगूसराय में तेज रफ्तार ने एक बार फिर तीन परिवारों के चिराग बुझा दिए, जबकि कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घायलों का इलाज जारी है.