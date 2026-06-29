Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /बेगूसराय: आपस में भिड़ीं तेज रफ्तार दो स्कॉर्पियो कार, 3 की मौत, 9 से ज्यादा घायल

बेगूसराय: आपस में भिड़ीं तेज रफ्तार दो स्कॉर्पियो कार, 3 की मौत, 9 से ज्यादा घायल

Begusarai News: बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के अंग्रेजी ढाला के पास दो स्कॉर्पियो की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. तीन युवकों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवारों में कोहराम मच गया और पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 29, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:00 AM IST
बेगूसराय: आपस में भिड़ीं तेज रफ्तार दो स्कॉर्पियो कार, 3 की मौत, 9 से ज्यादा घायल
Image Credit: बेगूसराय सड़क हादसाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हीटवेव के बीच बिहार के अधिकांश जिलों में होगी झमाझम बारिश, कैमूर में बरसेगी आग!
Bihar Weather4 min ago
2
Begusarai News26 min ago
3
Patna Didarganj Fire53 min ago
4
Muzaffarpur News1 hr ago
5
lightning strike5:56 PM IST