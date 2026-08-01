बेगूसरायः 'जिंदा बच्चा के बदले मरा शिशु सौंपा...' सदर अस्पताल में नवजात को बदलने का आरोप

जानकारी के अनुसार, लोहियानगर थाना क्षेत्र के आनंदपुर मोहल्ला निवासी आनंद कुमार की पत्नी सुनीता देवी को प्रसव पीड़ा होने पर मंगलवार (28 जुलाई) को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक लड़का और एक लड़की शामिल है. परिजनों का आरोप है कि जन्म के समय दोनों बच्चे जीवित और स्वस्थ थे. उनका कहना है कि बच्चे की मां ने दोनों नवजातों को दो बार दूध भी पिलाया था. इसके बाद दोनों बच्चों को एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कर दिया गया और मां को बाहर भेज दिया गया. परिजनों का आरोप है कि कुछ देर बाद अस्पताल की ओर से उन्हें एक मृत नवजात सौंपकर कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए. मृत बच्चे को देखने के बाद परिजनों को शक हुआ कि उनका जीवित बच्चा बदल दिया गया है.