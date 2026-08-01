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बेगूसरायः 'जिंदा बच्चा के बदले मरा शिशु सौंपा...' सदर अस्पताल में नवजात को बदलने का आरोप

Begusarai News: सदर अस्पताल में नवजात को बदलने के आरोप और अस्पताल प्रशासन के दावों के बीच मामला उलझा हुआ है. एक ओर परिजन अपने जीवित बच्चे को बदलने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं. वहीं, अस्पताल प्रशासन इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 01, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:50 AM IST
बेगूसरायः 'जिंदा बच्चा के बदले मरा शिशु सौंपा...' सदर अस्पताल में नवजात को बदलने का आरोप
Image Credit: बेगूसराय सदर अस्पताल में नवजात को बदलने का आरोप (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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