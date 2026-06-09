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मुजफ्फरपुर जैसी बड़ी घटना से बाल-बाल बचा बेगूसराय: सदर अस्पताल के चिल्ड्रेन वार्ड में लगी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Begusarai News: बेगूसराय सदर अस्पताल के चिल्ड्रेन वार्ड में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षाकर्मियों और अस्पताल कर्मचारियों की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 09, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:13 AM IST
मुजफ्फरपुर जैसी बड़ी घटना से बाल-बाल बचा बेगूसराय: सदर अस्पताल के चिल्ड्रेन वार्ड में लगी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
Image Credit: मुजफ्फरपुर जैसी बड़ी घटना से बाल-बाल बचा बेगूसराय: सदर अस्पताल के चिल्ड्रेन वार्ड में लगी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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बेगूसराय के सदर अस्पताल के चिल्ड्रेन वार्ड में लगी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
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