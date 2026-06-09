/मुजफ्फरपुर जैसी बड़ी घटना से बाल-बाल बचा बेगूसराय: सदर अस्पताल के चिल्ड्रेन वार्ड में लगी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Begusarai News: बेगूसराय के सदर अस्पताल में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया, जब चिल्ड्रेन वार्ड में अचानक आग लग गई. आग लगते ही अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई और परिजन अपने बच्चों को लेकर वार्ड से बाहर निकलने लगे. राहत की बात यह रही कि सुरक्षाकर्मियों और अस्पताल कर्मियों की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. घटना बेगूसराय सदर अस्पताल के चिल्ड्रेन वार्ड की है. बताया जा रहा है कि रविवार शाम अस्पताल में सब कुछ सामान्य था. इसी दौरान चिल्ड्रेन वार्ड के मीटिंग हॉल में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते कमरे में धुआं भर गया और आग की लपटें उठने लगीं.