/बेगूसरायः बारिश में भीगती रही लाश, पोस्टमार्टम के लिए भटकते रहे परिजन, 15 घंटे बाद मिली पर्ची

बेगूसराय का सदर अस्पताल अपनी कारगुजारियों की वजह से सुर्खियों में बना रहता है. यहां कभी डॉक्टर नहीं मिलते तो कभी मरीजों को दवाएं और जांचों के लिए बाहर भेज दिया जाता है. अब सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस की व्यवस्था भी चरमरा गई है. हद तो तब हो गई जब एक शव को छत तक नसीब नहीं हुई और वह घंटों बारिश में पड़ा भीगता रहा. इस दौरान बेगूसराय पुलिस की संवेदनहीनता भी सामने आई. कोई भी स्वास्थ्य कर्मी या पुलिसकर्मी उस शव को देखने तक नहीं पहुंचा. पीड़ित परिजन बेचारे अपने मृतक का पोस्टमार्टम कराने के लिए दर-दर भटकते रहे. सदर अस्पताल की ओर से कहा जाता रहा कि पहले नगर थाना से लिखवा कर लाना होगा, तब शव का पोस्टमार्टम होगा. पुलिस ने भी उनको खूब दौड़ाया.