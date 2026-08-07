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बेगूसरायः बारिश में भीगती रही लाश, पोस्टमार्टम के लिए भटकते रहे परिजन, 15 घंटे बाद मिली पर्ची

Begusarai News: बेगूसराय मे सिस्टम की लापरवाही का एक बड़ा दर्दनाक नजारा सदर अस्पताल मे देखने को मिला है. यहां पोस्टमार्टम के इंतजार मे एक डेडबॉडी कई घंटे तक बारिश में भीगती रही. पोस्टमार्टम के इंतजार में सुबह से शाम तक पीड़ित परिजन डॉक्टरों और पुलिस के चक्कर काटते रहे.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 07, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:04 AM IST
बेगूसरायः बारिश में भीगती रही लाश, पोस्टमार्टम के लिए भटकते रहे परिजन, 15 घंटे बाद मिली पर्ची
Image Credit: बेगूसरायः बारिश में भीगती रही लाश, पोस्टमार्टम के लिए भटकते रहे परिजन (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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