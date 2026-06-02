बेगूसराय सदर अस्पताल में हाई-वोल्टेज ड्रामा: पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर पहुंची नवविवाहिता, 2 घंटे तक मचाया हंगामा

Begusarai News: बेगूसराय सदर अस्पताल में पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए एक नवविवाहित युवती ने करीब दो घंटे तक हंगामा किया. युवती के असामान्य व्यवहार से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. नवविवाहिता के अस्पताल पहुंचने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है.
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Begusarai News: बेगूसराय सदर अस्पताल में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक नवविवाहित युवती अचानक अस्पताल परिसर पहुंची और असामान्य व्यवहार करने लगी. पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए युवती अस्पताल परिसर में इधर-उधर घूमती रही और करीब दो घंटे तक हंगामा करती रही. उसके व्यवहार को देखकर अस्पताल में मौजूद मरीज, परिजन और कर्मी भी हैरान रह गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती अचानक सदर अस्पताल पहुंची थी. वह पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए हुए थी और परिसर में लगातार इधर-उधर घूम रही थी. इसी दौरान वह अजीबोगरीब बातें करने लगी और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगी.
स्थिति को देखते हुए अस्पताल की महिला सुरक्षाकर्मी उसे समझाने और शांत कराने पहुंचीं, लेकिन युवती ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया. बताया जाता है कि महिला सुरक्षाकर्मियों द्वारा समझाने के प्रयास के दौरान युवती ने उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया. काफी देर तक अस्पताल परिसर में हंगामे की स्थिति बनी रही. सुरक्षाकर्मियों को उसे नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. अस्पताल में मौजूद लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई, जिससे कुछ देर के लिए अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई.
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युवती का कहना था कि उसने हाल ही में शादी की है और इलाज कराने के लिए अस्पताल आई है. हालांकि, वह लगातार अलग-अलग और असंगत बातें कर रही थी. मौके पर मौजूद कुछ लोगों का अनुमान था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी. करीब तीन घंटे तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद युवती अचानक अस्पताल परिसर से चली गई. उसकी पहचान, पता और अस्पताल पहुंचने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.
फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. बेगूसराय सदर अस्पताल में करीब दो घंटे तक चले इस हंगामे ने अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की भी परीक्षा ले ली. हालांकि, युवती की वास्तविक स्थिति क्या थी और वह कहां से आई थी, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.