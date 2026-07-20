/बेगूसराय के स्कूल में बवाल: प्रधान शिक्षक पर रसोइया से अवैध संबंध का आरोप, ग्रामीणों ने की तालाबंदी

ग्रामीणों के अनुसार, शनिवार को कक्षा छह की एक छात्रा ने प्रधान शिक्षक और रसोइया को कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. आरोप है कि छात्रा के वहां पहुंचने पर दोनों ने उसे बहलाने-फुसलाने की कोशिश की. वहीं, बाद में रसोइया छात्रा के घर पहुंची और उसके परिजनों के साथ कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए धमकी भी दी. छात्रा ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी गई.