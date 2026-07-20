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बेगूसराय के स्कूल में बवाल: प्रधान शिक्षक पर रसोइया से अवैध संबंध का आरोप, ग्रामीणों ने की तालाबंदी

Begusarai News: बेगूसराय के बछवारा प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कादराबाद में प्रधान शिक्षक पर रसोइया के साथ कथित अवैध संबंध का आरोप लगा है. छात्रा के आरोप के बाद ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर हंगामा किया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 20, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:51 PM IST
बेगूसराय के स्कूल में बवाल: प्रधान शिक्षक पर रसोइया से अवैध संबंध का आरोप, ग्रामीणों ने की तालाबंदी
Image Credit: बेगूसराय के स्कूल में बवाल: प्रधान शिक्षक पर रसोइया से अवैध संबंध का आरोपSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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