/बेगूसराय के स्कूल में बवाल: प्रधान शिक्षक पर रसोइया से अवैध संबंध का आरोप, ग्रामीणों ने की तालाबंदी

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Begusarai News: बेगूसराय जिले के बछवारा प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कादराबाद में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रधान शिक्षक अरविंद कुमार चौधरी पर विद्यालय की रसोइया के साथ कथित अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया है. आरोपों को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने विद्यालय में तालाबंदी कर जमकर हंगामा किया, जिससे पठन-पाठन पूरी तरह प्रभावित रहा.
ग्रामीणों के अनुसार, शनिवार को कक्षा छह की एक छात्रा ने प्रधान शिक्षक और रसोइया को कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. आरोप है कि छात्रा के वहां पहुंचने पर दोनों ने उसे बहलाने-फुसलाने की कोशिश की. वहीं, बाद में रसोइया छात्रा के घर पहुंची और उसके परिजनों के साथ कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए धमकी भी दी. छात्रा ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी गई.
सोमवार को विद्यालय खुलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विद्यालय में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान रसोइया ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए छात्रा के आरोपों को गलत बताया. हंगामे की सूचना मिलने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) विद्यालय पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया.
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच में यदि प्रधान शिक्षक या अन्य कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है. हालांकि, इस घटना के बाद विद्यालय की व्यवस्था और छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.