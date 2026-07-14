/बेगूसरायः ₹49 लाख का बजट पास, 9 महीने बाद भी नहीं हुआ कोई काम, BEO कार्यालय से महज 200 मी. दूर स्कूल बना तालाब!

बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड की झमटिया पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बेहद दयनीय बानी हुई है. बरसात होते ही स्कूल के क्लासरूम में पानी भर जाने के कारण बच्चों को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बता दें कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) के कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित यह विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. मानसून आते ही बारिश में पूरे विद्यालय परिसर और कक्षाओं में जलजमाव हो गया, जिससे पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो गई. मजबूरी में शिक्षिकाओं को बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-9 में बैठाकर पढ़ाना पड़ा, जबकि कई छात्र-छात्राएं और शिक्षक घंटों बाहर खड़े रहने को विवश रहे.