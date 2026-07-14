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बेगूसरायः ₹49 लाख का बजट पास, 9 महीने बाद भी नहीं हुआ कोई काम, BEO कार्यालय से महज 200 मी. दूर स्कूल बना तालाब!

Begusarai News: बिहार सरकार एक तरफ बेहतर शिक्षा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूलों में AI आधारित शिक्षा लागू करने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड की झमटिया पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय ने इन दावों की पोल खोल दी है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 14, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:31 AM IST
बेगूसरायः ₹49 लाख का बजट पास, 9 महीने बाद भी नहीं हुआ कोई काम, BEO कार्यालय से महज 200 मी. दूर स्कूल बना तालाब!
Image Credit: बेगूसरायः BEO कार्यालय से महज 200 मी. दूर स्कूल बना तालाब! (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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