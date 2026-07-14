/बेगूसरायः ₹49 लाख का बजट पास, 9 महीने बाद भी नहीं हुआ कोई काम, BEO कार्यालय से महज 200 मी. दूर स्कूल बना तालाब!

राज्य चुनें
बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड की झमटिया पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बेहद दयनीय बानी हुई है. बरसात होते ही स्कूल के क्लासरूम में पानी भर जाने के कारण बच्चों को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बता दें कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) के कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित यह विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. मानसून आते ही बारिश में पूरे विद्यालय परिसर और कक्षाओं में जलजमाव हो गया, जिससे पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो गई. मजबूरी में शिक्षिकाओं को बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-9 में बैठाकर पढ़ाना पड़ा, जबकि कई छात्र-छात्राएं और शिक्षक घंटों बाहर खड़े रहने को विवश रहे.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार शिक्षा परियोजना के तहत इस विद्यालय के कायाकल्प के लिए 49.10 लाख रुपये की योजना स्वीकृत हुई थी. निर्माण एजेंसी मैसर्स शिवम कंस्ट्रक्शन को 4 अक्टूबर 2025 से काम शुरू करना था, लेकिन करीब 9 महीने बीत जाने के बावजूद मौके पर एक ईंट तक नहीं लगी. सिर्फ "कार्य प्रगति पर है" का बोर्ड लगा है, जिसे देखकर ग्रामीण खुद को दिलासा देते हैं कि शायद कभी स्कूल बन जाएगा.स्थानीय वार्ड सदस्य भोला पासवान, रामसागर कुंवर, रामशंकर कुंवर, कुंदन कुमार, टिंकू कुमार समेत कई अभिभावकों ने आरोप लगाया कि हर बारिश में विद्यालय तालाब बन जाता है और बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है.
उन्होंने सवाल उठाया कि जब विभागीय अधिकारी इतने करीब बैठते हैं, तब भी इस बदहाली पर कार्रवाई क्यों नहीं होती.विद्यालय में फिलहाल 105 छात्र-छात्राएं और 4 शिक्षिकाएं कार्यरत हैं. अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बच्चों के भविष्य को लेकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
इस मामले में शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार यादव ने कहा कि जलजमाव की जानकारी मिली है और तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जीर्णोद्धार योजना को लेकर भी वरीय अधिकारियों से बात की जाएगी.अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में AI शिक्षा का सपना उन जर्जर कमरों में पूरा होगा, जहां छत से प्लास्टर गिरता है और बारिश में स्कूल तालाब बन जाता है? या फिर करोड़ों की योजनाएं सिर्फ फाइलों और बोर्डों तक ही सीमित रहेंगी.
रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार