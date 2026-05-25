बेगूसराय में आसमां से बरस रही आग! प्रचंड गर्मी और लू से जनजीवन बेहाल, दोपहर में सड़कों पर पसरा सन्नाटा

Begusarai Weather: बेगूसराय में प्रचंड गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. तेज धूप, गर्म हवाओं और बढ़ते तापमान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, बाजारों में भीड़ कम हो गई है और लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेने को मजबूर हैं.
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Begusarai Weather: बेगूसराय में लगातार पड़ रही प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. हालात ऐसे हैं कि दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है और लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पानी, जूस और शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं.
बेगूसराय में पिछले 15 दिनों से लगातार तापमान बढ़ने और गर्म हवाओं के कारण लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है. तेज धूप के चलते दोपहर के समय सड़कें लगभग खाली नजर आ रही हैं. लोग गर्मी से बचने के लिए सिर और शरीर को पूरी तरह ढककर घर से बाहर निकल रहे हैं. इसी कड़ी में हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार ने शहर का जायजा लिया, जहां गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिला.
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शहर के बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ दिखाई दी. कई लोग धूप से बचने के लिए छांव और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आए. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार की गर्मी पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है. गर्म हवाओं के कारण शरीर झुलसने जैसा महसूस हो रहा है और दोपहर के समय घर से बाहर निकलना बेहद कठिन हो गया है.
इस भीषण गर्मी के बीच जिला प्रशासन की ओर से अभी तक प्रमुख चौक-चौराहों पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है. फिलहाल प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और खुद को सुरक्षित रखने की जरूरत है.
रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार