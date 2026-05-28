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बेगूसराय शर्मसार: मंसूरचक में जॉगिंग कर रही नाबालिग से फिल्मी अंदाज में अगवा कर दुष्कर्म, 48 घंटे के भीतर एक्शन

Begusarai News: बेगूसराय के मंसूरचक में जॉगिंग कर रही नाबालिग छात्रा से फिल्मी अंदाज में अगवा कर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है. पुलिस ने 48 घंटे के अंदर घटना में इस्तेमाल आल्टो कार को जब्त कर लिया. साथ ही, कार चालक संदीप महतो को भी गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Jitendra Kumar Chaudhary|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 28, 2026, 06:47 PM IST

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बेगूसराय शर्मसार
बेगूसराय शर्मसार

Begusarai News: बेगूसराय जिले के मंसूरचक पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुए जघन्य अपराध ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, 21 मई की सुबह लगभग 3:00 बजे छात्रा अपने एक दोस्त के साथ सड़क पर जॉगिंग कर रही थी. उसी समय, एक कार में सवार कुछ बदमाश पीछे से आए और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जबरदस्ती छात्रा को अगवा कर लिया. आरोप है कि अपराधी छात्रा को भट्ठा चौक स्थित सब्जी मंडी के पीछे एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया.

घटना के बाद डरी-सहमी छात्रा ने अपने पिता के घर लौटने पर 24 मई को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मंसूरचक थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई. पीड़िता के परिजनों ने हवासपुर निवासी हरेराम महतो के पुत्र सुशील कुमार उर्फ नटवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. घटना में इस्तेमाल की गई आल्टो कार भी आरोपी के नाम से बताई जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मंसूरचक थानाध्यक्ष गोविंद पांडेय ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने छात्रा का चिकित्सीय परीक्षण कराया और तकनीकी जांच के आधार पर महज 48 घंटे के भीतर घटना में प्रयुक्त आल्टो कार को जब्त कर लिया. साथ ही, कार चालक संदीप महतो को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें: 'गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें', हाजी मोहम्मद के बाद अब RJD MLC ने उठाई आवाज

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घटना की सूचना मिलते ही तेघड़ा एसडीपीओ कृष्ण कुमार और बेगूसराय एसपी मनीष ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया. सुशील कुमार उर्फ नटवर फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. मंसूरचक थानाध्यक्ष गोविंद पांडेय ने बताया कि नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. घटना में इस्तेमाल आल्टो कार को जब्त कर लिया गया है. चालक मुख्य आरोपी संदीप महतो को गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

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