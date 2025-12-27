बेगूसराय में इंसानियत शर्मसार, 12 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या, गन्ने के खेत में फेंका शव

Bihar Crime News: बिहार के बेगूसराय से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. वीरपुर थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर उसका शव गन्ने के खेत में फेंक दिया गया. इस जघन्य वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक बालक की पहचान सरौंजा गांव निवासी भोला कुमार के रूप में हुई है, जो बीते 16 दिसंबर से लापता था. शुक्रवार देर शाम सरौंजा–मोहनपुर बहियार स्थित गन्ने के खेत से पुलिस ने उसका शव बरामद किया, जिसके बाद शोक और आक्रोश का माहौल बन गया.

पूर्व विवाद में हत्या का आरोप

मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजन राजा रजक ने बताया कि गांव के अमर तांती और उसके भाइयों के पुत्रों से उनका पूर्व से विवाद चल रहा था, इसी रंजिश में भोला की हत्या की गई. परिजनों का आरोप है कि भोला को घर से बुलाकर ले जाया गया और बाद में उसकी नृशंस हत्या कर दी गई. शव मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की.

लापता होने के बाद दर्ज हुई थी FIR

जानकारी के अनुसार, भोला कुमार के लापता होने के बाद उसकी मां खुशबू देवी ने वीरपुर थाना में आवेदन देकर गांव के ही दो लोगों पर बेटे को गायब करने का आरोप लगाया था. आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ शुरू की थी. पुलिस लगातार छापेमारी कर बालक की तलाश में जुटी हुई थी. इसी दौरान शुक्रवार देर शाम सूचना मिलने पर पुलिस ने गन्ने के खेत से शव बरामद किया.

गला दबाकर हत्या की पुष्टि

सूचना मिलते ही वीरपुर थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कराई. पुलिस के अनुसार, बालक की हत्या गला दबाकर की गई है. इस मामले में तीन अन्य नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इधर, मासूम की हत्या से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे के कारणों की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी