बेगूसराय: कलम छोड़ कैमरा पकड़ा, श्री कृष्ण महिला कॉलेज में मर्यादा और अनुशासन का 'द एंड', रील के चक्कर में दांव पर छात्राओं का भविष्य!

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय के श्री कृष्ण महिला कॉलेज, जो कभी पढ़ाई और अनुशासन के लिए जाना जाता था, अब एक अलग ही कारण से चर्चा में है. कॉलेज परिसर में छात्राएं पढ़ाई करने के बजाय सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाती नजर आ रही हैं. वायरल हो रही इन तस्वीरों और वीडियो ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब शिक्षा का केंद्र धीरे-धीरे मनोरंजन का मंच बनता जा रहा है. जहां एक ओर माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए कॉलेज भेजते हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह की गतिविधियां उस उद्देश्य को कमजोर करती दिख रही हैं. यह केवल एक कॉलेज का मामला नहीं, बल्कि बदलती सोच और डिजिटल प्रभाव की बड़ी तस्वीर भी पेश करता है.

रील्स का बढ़ता ट्रेंड और पढ़ाई पर असर

आज के दौर में सोशल मीडिया का प्रभाव युवाओं पर तेजी से बढ़ा है. रील्स बनाने का क्रेज इस कदर हावी हो गया है कि छात्राएं समय, स्थान और मर्यादा का ध्यान रखना भी भूल रही हैं. कॉलेज के क्लासरूम, कॉरिडोर और खुले परिसर में वीडियो शूट करना आम बात बन गई है. इसका सीधा असर पढ़ाई पर पड़ रहा है, क्योंकि ध्यान भटकने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.

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छात्राओं की चिंता और जिम्मेदारी की बात

कुछ छात्राओं ने खुद इस स्थिति पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि वे पढ़ाई के लिए कॉलेज आती हैं, लेकिन माहौल ऐसा बन गया है कि ध्यान पढ़ाई से ज्यादा रील्स पर चला जाता है. उन्होंने इसे गलत बताते हुए कहा कि इस पर रोक लगनी चाहिए, ताकि सभी छात्राएं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें.

प्रशासन की चुप्पी और बड़ा सवाल

छात्राओं का मानना है कि यदि कॉलेज प्रशासन सख्ती से नियम लागू करे, तो इस तरह की गतिविधियों पर तुरंत रोक लग सकती है. फिलहाल प्रशासन की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कॉलेज में फिर से अनुशासन और पढ़ाई का माहौल लौट पाएगा, या रील्स का यह ट्रेंड आगे भी शिक्षा को प्रभावित करता रहेगा.