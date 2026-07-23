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बेगूसराय: महिला का सोने का ढोलना छीनकर भागा झपटमार, पकड़ में आते ही निगल गया गहना, एक्स-रे में खुला पूरा राज

Begusarai News: बेगूसराय में झपटमार ने महिला के गले से सोने का ढोलना छीन लिया. लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया तो उसने पुलिस और भीड़ से बचने के लिए चोरी का ढोलना ही निगल लिया. सदर अस्पताल में एक्स-रे के दौरान आरोपी के पेट में सोने का ढोलना दिखाई दिया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 23, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:52 AM IST
बेगूसराय: महिला का सोने का ढोलना छीनकर भागा झपटमार, पकड़ में आते ही निगल गया गहना, एक्स-रे में खुला पूरा राज
Image Credit: महिला का सोने का ढोलना छीनकर भागा झपटमार, पकड़ में आते ही निगल गया गहना

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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