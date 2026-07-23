/बेगूसराय: महिला का सोने का ढोलना छीनकर भागा झपटमार, पकड़ में आते ही निगल गया गहना, एक्स-रे में खुला पूरा राज

गिरफ्तार आरोपी की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर वार्ड-1 निवासी चमनदेव पासवान के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ई-रिक्शा चालक है. महिला के गले में सोने का ढोलना देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उसने झपटमारी कर दी. पकड़े जाने के बाद लोगों ने उसकी पिटाई की, जिसके बाद उसने ढोलना निगल लिया. आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय वह शराब के नशे में था. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद निगले गए सोने के ढोलने को बरामद करने की कार्रवाई की जा रही है. बेगूसराय की यह अनोखी चोरी अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है.