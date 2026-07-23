/बेगूसराय: महिला का सोने का ढोलना छीनकर भागा झपटमार, पकड़ में आते ही निगल गया गहना, एक्स-रे में खुला पूरा राज

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Begusarai News: बेगूसराय में एक झपटमार ने महिला के गले से सोने का ढोलना छीन लिया. लेकिन जब लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया, तो उसने ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. भीड़ और पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने चोरी का सोने का ढोलना ही निगल लिया. बाद में सदर अस्पताल में हुए एक्स-रे में उसके पेट के अंदर सोने का ढोलना साफ दिखाई दिया. बताया जा रहा है कि लोगों ने पहले चोर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की. इसके बाद उसने सोने का ढोलना निगल लिया. पूरा मामला लोहियानगर थाना क्षेत्र के लोहियानगर गुमटी ढाला के पास का है.
जानकारी के मुताबिक, महिला अपने पति के साथ बाइक से हनुमानगढ़ से लोहियानगर स्थित अपने मायके जा रही थी. जैसे ही गुमटी ढाला के पास बाइक की रफ्तार धीमी हुई, पहले से घात लगाए युवक ने महिला के गले से सोने का ढोलना झपट लिया और भागकर पास के एक सार्वजनिक बाथरूम में छिप गया. महिला के शोर मचाते ही स्थानीय लोग दौड़ पड़े. लोगों ने आरोपी को बाथरूम में घुसते देख लिया और बाहर निकालकर पकड़ लिया. इस दौरान उसकी हल्की पिटाई भी हुई. लेकिन गिरफ्तारी से बचने और सबूत मिटाने की कोशिश में आरोपी ने सोने का ढोलना मुंह में डालकर निगल लिया.
सूचना मिलते ही लोहियानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उसे बेगूसराय सदर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां मेडिकल जांच के दौरान एक्स-रे कराया गया. एक्स-रे रिपोर्ट में आरोपी के पेट के अंदर सोने का ढोलना साफ दिखाई दिया. इसके बाद पुलिस ने चिकित्सकीय निगरानी में रखते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर वार्ड-1 निवासी चमनदेव पासवान के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ई-रिक्शा चालक है. महिला के गले में सोने का ढोलना देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उसने झपटमारी कर दी. पकड़े जाने के बाद लोगों ने उसकी पिटाई की, जिसके बाद उसने ढोलना निगल लिया. आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय वह शराब के नशे में था. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद निगले गए सोने के ढोलने को बरामद करने की कार्रवाई की जा रही है. बेगूसराय की यह अनोखी चोरी अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है.