बेगूसराय नर्सिंग छात्र हत्याकांड का खुलासा: इश्क, टशन और साजिश ने ली प्रियांशु की जान; प्रेमिका की छोटी बहन समेत 4 गिरफ्तार

बेगूसराय में नर्सिंग छात्र प्रियांशु राज की हत्या का मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा निकला. पुलिस ने मृतक की प्रेमिका की छोटी बहन और मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने प्रियांशु को रास्ते में घेरकर पहले पीटा और फिर गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 02, 2026, 05:15 PM IST

बेगूसराय छात्र हत्याकांड

बेगूसराय में चर्चित बीएससी नर्सिंग छात्र प्रियांशु राज हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज मामले में प्रेम प्रसंग की कहानी सामने आई है. पुलिस ने मृतक की प्रेमिका की छोटी बहन समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एक दिन पहले, 1 फरवरी को खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में बीएससी नर्सिंग के छात्र प्रियांशु राज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई गई थी. इसके बाद टेक्निकल अनुसंधान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की परत-दर-परत जांच शुरू की. 

बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया कि प्रियांशु राज का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. 1 फरवरी की सुबह प्रियांशु राज अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था. वहीं से वह अपनी प्रेमिका को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने घर ले जा रहा था. इसी दौरान प्रेमिका की छोटी बहन ने इस बात की सूचना प्रिंस कुमार को दी. प्रिंस कुमार ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर गांव के ही रास्ते में प्रियांशु राज को घेर लिया. 

पुलिस का दावा है कि पहले प्रियांशु राज को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटकर अधमरा किया गया और फिर उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया. एसपी मनीष ने बताया कि प्रियांशु राज और प्रिंस कुमार के बीच कुछ महीने पहले भी गांव में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. हालांकि उस वक्त गांव के लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत करा दिया था, लेकिन बाद में यह विवाद प्रेम प्रसंग को लेकर फिर से उभर आया. 

पुलिस के मुताबिक, प्रिंस कुमार का प्रियांशु राज की प्रेमिका की छोटी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच टशन थी. पुलिस का दावा है कि प्रिंस कुमार ने प्रेमिका की छोटी बहन के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और जब प्रियांशु राज अपनी प्रेमिका को लेकर घर लौट रहा था, तभी उसे मौत के घाट उतार दिया गया.

बता दें कि प्रियांशु राज दरभंगा में रहकर बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था. हाल ही में वह परीक्षा देकर पटना से अपने गांव लौटा था. इसी दौरान प्रेमिका से मिलने जाना उसकी जान पर भारी पड़ गया.  पुलिस ने प्रेमिका की छोटी बहन समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही हत्या में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है. गिरफ्तार सभी आरोपियों की पहचान खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रिंस कुमार, गोलू कुमार और राजा कुमार के रूप में हुई है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार, बेगूसराय

