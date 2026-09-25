/बेगूसराय में परीक्षा के दौरान मोबाइल देखते दिखे छात्र, स्कूल की निगरानी व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

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Begusarai News: बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मोख्तियारपुर में अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को देखने के बाद परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए है. परीक्षा कक्ष की सामने आई तस्वीर में दिख रहा है कि कुछ छात्र मोबाइल फोन देखते हुए परीक्षा देते नजर आ रहे हैं. वहीं परीक्षा कक्ष में निगरानी के लिए कोई भी शिक्षक वहां पर नहीं दिख रहा है. इस तस्वीर के सामने आने के बाद स्कूल के परीक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
ऐसा बताया जा रहा है कि यह तस्वीर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मोख्तियारपुर की है, जहां अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान कुछ छात्र मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. इस फोटो में छात्र परीक्षा के बीच में मोबाइल देखते नजर आ रहे है और वहां पर स्कूल के कोई भी शिक्षक नजर नहीं आ रहा है. परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन के यूज को लेकर सवाल खड़े हो रहे है.
अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर परीक्षा हॉल में परीक्षार्थियों की निगरानी के लिए शिक्षक मौजूद नहीं थे, तो परीक्षा में अनुशासन और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जा रही थी. इस मामले में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका लूसी कुमारी ने शिक्षकों की कमी का हवाला दिया है. हालांकि, शिक्षकों की कमी के बावजूद परीक्षा के दौरान निगरानी की वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई, यह भी बड़ा सवाल है.
अर्धवार्षिक परीक्षा छात्रों के मूल्यांकन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है. ऐसे में परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की तस्वीर सामने आने से विद्यालय की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है. परीक्षा के दौरान अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पर्याप्त निगरानी जरूरी होती है. अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले को लेकर क्या संज्ञान लेता है और विद्यालय की परीक्षा व्यवस्था को लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाती है.