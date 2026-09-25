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बेगूसराय में परीक्षा के दौरान मोबाइल देखते दिखे छात्र, स्कूल की निगरानी व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

Begusarai News: बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मोख्तियारपुर में अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान कुछ छात्रों के मोबाइल फोन देखते हुए तस्वीर सामने आई है. परीक्षा कक्ष में निगरानी के लिए शिक्षक के मौजूद नहीं होने से परीक्षा व्यवस्था और अनुशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 25, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:18 PM IST
बेगूसराय में परीक्षा के दौरान मोबाइल देखते दिखे छात्र, स्कूल की निगरानी व्यवस्था पर उठ रहे सवाल
Image Credit: बेगूसराय में परीक्षा के दौरान मोबाइल देखते दिखे छात्र (zee media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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