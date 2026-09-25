/बेगूसराय में परीक्षा के दौरान मोबाइल देखते दिखे छात्र, स्कूल की निगरानी व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

Begusarai News: बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मोख्तियारपुर में अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को देखने के बाद परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए है. परीक्षा कक्ष की सामने आई तस्वीर में दिख रहा है कि कुछ छात्र मोबाइल फोन देखते हुए परीक्षा देते नजर आ रहे हैं. वहीं परीक्षा कक्ष में निगरानी के लिए कोई भी शिक्षक वहां पर नहीं दिख रहा है. इस तस्वीर के सामने आने के बाद स्कूल के परीक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं.