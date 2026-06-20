/बेगूसराय में चोरों का आतंक! कांग्रेस नेता महेश सिंह समेत 3 घरों से ₹80 लाख से ज्यादा की चोरी

इधर, एक साथ तीन घरों में हुई चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि इलाके में नियमित पुलिस गश्ती नहीं होने के कारण चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ग्रामीणों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.