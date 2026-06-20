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बेगूसराय में चोरों का आतंक! कांग्रेस नेता महेश सिंह समेत 3 घरों से ₹80 लाख से ज्यादा की चोरी

Begusarai News: बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में एक ही रात तीन घरों में भीषण चोरी की वारदात सामने आई है. पूर्व मुखिया और कांग्रेस नेता महेश सिंह के घर समेत तीन मकानों से 80 लाख रुपये से अधिक की नगदी, जेवरात और कीमती सामान चोरी होने का दावा किया गया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 20, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:55 PM IST
बेगूसराय में चोरों का आतंक! कांग्रेस नेता महेश सिंह समेत 3 घरों से ₹80 लाख से ज्यादा की चोरी
Image Credit: बेगूसराय में चोरों का आतंक! कांग्रेस नेता महेश सिंह समेत 3 घरों से ₹80 लाख से ज्यादा की चोरी

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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